FIFA 22: Lele Adani nuovo commentatore tecnico

Lele Adani sostituisce Stefano Nava come commentatore tecnico di FIFA 22. L'ex calciatore è stato selezionato in virtù della sua esperienza e conoscenza sul campo da gioco, oltre che per il suo stile di commentatore energico e coinvolgente. L'opinionista televisivo affiancherà Pierluigi Pardo, confermato come voce della telecronaca.

Lele Adani e Pierluigi Pardo alla telecronaca di FIFA 22

“Sono davvero felice di annunciare l’inizio della mia collaborazione con EA SPORTS a partire da FIFA 22. Poter essere la voce del commento tecnico per il più prestigioso e autentico videogioco di calcio mi rende molto orgoglioso. Mi dedicherò con tutto il mio entusiasmo e la mia passione per fornire un commento innovativo che unisca l'aspetto tecnico e il sentimento per tutti gli appassionati di FIFA e, in generale, del nostro amato calcio...Vamos!” ha commentato Lele Adani.

FIFA 22 ha già fatto parlare di sé per via dell'assenza delle funzionalità next-gen per quanto riguarda la versione PC. Su Windows sarà possibile giocare FIFA 22 next-gen solo con la versione Stadia. Si tratta, in particolare, del nuovo sistema di animazioni HyperMotion, come abbiamo visto in occasione dell'annuncio ufficiale di FIFA 22.

FIFA 22 è sviluppato da EA Vancouver ed EA Romania e sarà disponibile in tutto il mondo dall'1 ottobre 2021 per PlayStation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC tramite Origin, Steam e Stadia, PlayStation 4 e Xbox One. La FIFA 22 Legacy Edition sarà disponibile su Nintendo Switch.

Ricordiamo, infine, che Konami ha da poco annunciato il suo nuovo gioco di calcio (eFootball) e che sarà free-to-play.