Konami presenta eFootball: free-to-play e senza PES nel titolo

Konami ha finalmente rivelato il suo nuovo di calcio, e non è PES 2022. Il nuovo eFootball rappresenta, infatti, una rivoluzione rispetto a ciò a cui ci ha abituato la casa giapponese negli ultimi anni. Free-to-play e completamente realizzato in Unreal Engine, eFootball sarà disponibile questo autunno su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 e PC Steam, mentre le versioni iOS e Android saranno rilasciate subito dopo. La versione iniziale includerà solo una selezione limitata di contenuti, mentre eFootball è da intendersi come un progetto in divenire che continuerà a essere in sviluppo anche dopo il day one.

Da PES a eFootball

Si legge nel comunicato stampa: "Una nuova brand identity per una nuova generazione di console e giocatori, eFootball rappresenta un nuovo approccio per il franchise di lunga data precedentemente noto come Pro Evolution Soccer e Winning Eleven". E ancora: "Abbiamo superato i limiti di PES e siamo entrati in una nuova dimensione di calcio virtuale. Per simboleggiare l'inizio di una nuova era, abbiamo lasciato alle spalle il nostro adorato brand PES e l'abbiamo rinominato "eFootball"!

Un nuovo capitolo di una delle principali serie di calcio distribuito secondo il modello free-to-play: non solo può rappresentare una novità importante, ma può lanciare una sfida seria a FIFA che, anche quest'anno, arriverà con il consueto modello di business nel prossimo ottobre.

Il sistema, dice ancora Konami, garantisce un numero di animazioni quattro volte superiore al passato. Il “Motion Matching” sarà utilizzato da eFootball su tutte le piattaforme, incluse console di ultima generazione, PC e dispositivi mobile. Con questa affermazione sembra replicare alla tecnologia HyperMotion del rivale FIFA 22, limitata alle console di nuova generazione e assente nella versione PC (dettagli al link precedente).

Trattandosi di un titolo digital-only, Konami aggiungerà regolarmente nuovi contenuti e modalità di gioco dopo il lancio in autunno. Le partite in locale con FC Barcelona, Juventus, FC Bayern, Manchester United e altri club saranno disponibili gratuitamente al lancio. In futuro, alcune modalità di gioco saranno acquistabili come DLC opzionali. Sembra dunque che solamente una limitata versione di base sarà free-to-play, mentre altre funzionalità andranno acquistare a parte. Ad ogni modo, sarà l'utente a decidere quanto spendere, potendo acquistare ciò che effettivamente usa all'interno di giochi di calcio che, tra single player, parte narrativa, multiplayer e modalità collaterali, ormai comprendono una grandissima varietà di contenuti.

Konami parla anche di Matchmaking cross-generation (PlayStation5 vs. PlayStation 4, Xbox Series X|S vs. Xbox One, ecc.) disponibile da inizio autunno, mentre, all'interno del piano di aggiornamento continuo che caratterizzerà eFootball, il Matchmaking cross-platform tra console e PC arriverà più avanti nel corso dell'autunno. Con quest'ultima tempistica, arriverà anche la modalità Team Building (nome da confermare) che permetterà di costruire il proprio team dei sogni acquistando i giocatori.

Sempre in autunno arriveranno i Campionati Online (nome da confermare), in cui sarà possibile schierare la propria squadra personalizzata per competere in multiplayer online. Si parla anche di Sistema Match Pass, che permetterà di guadagnare oggetti e calciatori semplicemente giocando.

In inverno, invece, arriveranno l'aggiunta del supporto ai controller per dispositivi Mobile e Matchmaking cross-platform completo tra tutte le piattaforme disponibili, inclusi dispositivi mobile quando utilizzati con un controller compatibile. Inoltre, inizieranno i tornei eSport professionali e amatoriali, che rappresentano l'anima di questo nuovo progetto di Konami. Anche se nel comunicato di annuncio non è chiarissimo, possiamo supporre che tutti questi contenuti saranno gratuiti.

Lionel Messi e Neymar saranno i due ambasciatori globali di eFootball. Inoltre, Andrés Iniesta e Gerard Piqué sono stati attivamente coinvolti nello sviluppo come consulenti ufficiali rispettivamente per il gioco offensivo e difensivo. Per tutti gli altri dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale di eFootball.