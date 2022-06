FIA Motorsport Games: Assetto Corsa Competizione prenderà il posto di Gran Turismo

La Federazione Internazionale dell'Automobile ha annunciato che l'evento digitale all'interno dei FIA Motorsport Games si baserà su Assetto Corsa Competizione. Il titolo motoristico di Kunos Simulazioni, quindi, prende il posto di Gran Turismo all'interno di questa particolare serie di motorsport.

Quest'anno, infatti, i FIA Motorsport Games contempleranno 17 diverse discipline che vedranno competere per le medaglie i piloti di 146 differenti associazioni sportive. Come alle Olimpiadi, ciascuna vittoria contribuirà al medagliere della nazione del pilota vincitore, anche se resta da vedere se la Russia campione in carica del 2019 potrà partecipare.

Gli eSport rappresentano una delle categorie dei FIA Motorsport Games. Cody Nikola Latkovski, rappresentante dell'Australia, ha vinto la prima edizione della coppa digitale nel 2019, dove i piloti virtuali si sfidavano su Gran Turismo Sport. Al secondo posto si era piazzato Bernal Valverde della Costa Rica e al terzo l'italiano Stefano Conte.

I FIA Motorsport Games non si sono tenuti nel 2020 e nel 2021, mentre con l'edizione 2022 passano dal circuito di Vallelunga al Paul Ricard, in Francia. Per quanto riguarda la parte digitale, il passaggio ad Assetto Corsa Competizione si è reso necessario dopo che Gran Turismo 7 è diventato il punto di riferimento della serie Polyphony Digital, perdendo la vocazione eSport di GT Sport.

Per l'edizione 2022, i piloti eSport utilizzeranno le vetture GT3 incluse in Assetto Corsa Competizione. Questo tipo di vetture torneranno nella realtà in pista anche per le discipline GT, GT Sprint ed Endurance. La FIA si aspetta che più di 80 piloti prenderanno parte alla competizione virtuale all'interno di un formato ad eliminazione diretta suddiviso in tre giorni che porterà alla gara finale con 20 piloti.

Poi gareggeranno per le medaglie sabato 29 ottobre, presso la sede della Mistral Hall che si affaccia sul rettilineo principale del Circuit Paul Ricard. Quanto a Kunos Simulazioni, in occasione del Join the Indie 2022, il co-fondatore Marco Massarutto ha fatto sapere che sono iniziati i lavori su Assetto Corsa 2.