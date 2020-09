FarmVille: il gioco chiuderà i battenti su Facebook, ma non su mobile

Cattive notizie per i giocatori di FarmVille, o meglio, per quelli 'vecchia scuola': il popolare videogioco di Zynga sta per abbandonare Facebook. Parliamo in questo caso della versione originale sviluppata in Flash, il titolo più giocato di sempre sul social network di Zuckerberg e che ha visto, successivamente, un ottimo debutto sulle piattaforme mobile.

FarmVille è morto. Lunga vita a FarmVille!



Il famigerato gestionale sviluppato da Zynga ha visto la luce nel 2009, come browser game giocabile su Facebook: dopo 11 anni, il developer americano ne annuncia la chiusura.

Dietro l'addio di FarmVille c'è lo stop alla distribuzione e agli aggiornamenti di Adobe Flash Player, coinvolgendo browser e i social network. Di conseguenza, Facebook "interromperà completamente il supporto dei giochi Flash sulla sua piattaforma dopo il 31 dicembre 2020".

Quest'operazione non includerà solo FarmVille, ma migliaia di altri titoli che a partire dal prossimo anno non verranno più supportati. Ricordiamo che la rimozione dei contenuti Flash è già in atto da diversi mesi, con numerosi portali che hanno già abbandonato il supporto al plugin e alcuni browser che, ormai, ne impediscono l'utilizzo.

Nel comunicato diffuso poche ore fa Zynga si rivolge anche ai suoi giocatori più fedeli: "Siamo consapevoli che molti di voi sono stati con noi sin dall'inizio, contribuendo nel corso degli anni a creare un'incredibile community globale di giocatori che hanno apprezzato questo gioco tanto quanto noi. Per questo vi ringraziamo".

Questi utenti saranno costretti a trasferire la propria 'fattoria' sui mobile. Gli smartphone e i tablet Android e iOS accoglieranno presto una nuova versione di FarmVille 3; scommettiamo che darà il bentornato a migliaia di giocatori provenienti dal browser game originale.