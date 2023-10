Fallout: svelata finalmente la data d'uscita della serie TV prodotta da Prime Video

L'account X (Twitter) ufficiale di Fallout ha svelato finalmente la data d'uscita della nuova serie TV prodotta da Prime Video e ispirata all'omonimo videogioco post apocalittico creato da Bethesda: lo show debutterà in streaming su Prime Video il 12 aprile 2024.

L'annuncio è stato fatto attraverso un brevissimo teaser condiviso su X. Il video è realizzato completamente con la grafica del Pip-Boy, l'immancabile bracciale multifunzione con cui vengono dotati gli abitanti del Vault. Il filmato, inoltre, si apre con un lungo flusso di codice – in quanti alla ricerca di un easter egg?

PLEASE REMAIN CALM. An Important Dated Message Brought to You By Your Friends at @PrimeVideo. pic.twitter.com/yyaFynVjAK — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) October 23, 2023

Come annunciato ad agosto, la serie prenderà luogo a Los Angeles nel Vault 33 e farà parte del canone dei videogiochi. La produzione è stata affidata a Kilter Films, lo studio di Jonathan Nolan e Lisa Joy, già creatori dell'amata serie Westworld. Lo show, inoltre, vede come produttori esecutivi anche Todd Howard per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks.

In occasione della 26esima celebrazione del Fallout Day, inoltre, Amazon Studios ha anche lanciato i canali social Instagram e X (Twitter) dedicati alla nuova serie live action. Questi presentano un'interfaccia grafica interattiva che embedda la data d'uscita nel testo scorrevole, dedicata ai fan più appassionati.

Tra gli showrunner troviamo alcuni volti noti del piccolo e grande schermo come Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Leslie Uggams (Deadpool) o Frances Turner (The Boys). Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) e Graham Wagner (The Office, Silicon Valley) saranno produttori, autori e co-showrunner della serie.