Fallout: New Vegas 2 in arrivo? Microsoft e Obsidian ci stanno pensando

Fallout: New Vegas potrebbe ricevere un seguito. Secondo il sempre ben informato Jeff Grubb di VentureBeat (come riporta VGC), Microsoft e Obsidian avrebbero affrontato il tema, seppur solo in modo preliminare.

Al contrario di Fallout 76 (sviluppato da Bethesda), l'action RPG post-apocalittico di Obsidian raccolse un buon successo di pubblico e critica quando uscì nel 2010 (glitch e bug a parte). "Molte persone in Microsoft pensano che questo potrebbe funzionare e c'è molto interesse a realizzarlo", ha affermato Grubb.

I fan di New Vegas farebbero però bene a contenere l'entusiasmo, in quanto si parla di un progetto che, se approvato, non vedrà la luce se non tra moltissimi anni. Obsidian è impegnata su più fronti tra Avowed, The Outer Worlds 2 e Grounded, perciò qualsiasi impegno su New Vegas 2 richiederà tempo.

Ironico, infine, constatare come Fallout: New Vegas, sviluppato da Obsidian Entertainment, fu pubblicato da Bethesda Softworks: entrambe sono ora sotto il controllo di Microsoft che le ha acquisite rispettivamente nel 2018 e nel 2021. Com'è cambiato il mondo del gaming negli ultimi anni...