Facebook lancia giochi in cloud streaming su Android e PC, non su iOS

Facebook ha lanciato una nuova sezione di giochi in cloud streaming, accessibile tramite l'app di Facebook sui dispositivi Android e su PC con i browser compatibili. Resta escluso iOS, ultima tappa di una serie di screzi tra Apple e Facebook, iniziata dopo che Facebook ha iniziato a gestire alcune transazioni monetarie direttamente all'interno dell'app senza passare da App Store.

Facebook Gaming sul cloud: iOS escluso

Come capita con i tradizionali servizi di gaming basati su cloud, questi giochi sono subito disponibili all'utente, senza la necessità di provvedere a download e installazione. Tuttavia, Facebook rimarca come si tratti di un servizio integrato alla tradizionale app e non di un supporto separato. I giochi in cloud streaming di Facebook sono raggiungibili a a href="https://www.facebook.com/instantgames" target="_blank">questo indirizzo.

Il servizio, ora disponibile in versione Beta, include i giochi Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure by Moonton, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur’s Tale e WWE SuperCard. Un catalogo che sarà presto espanso con Dirt Bike Unchained e altri giochi. È previsto il Cross-play attraverso il log-in di Facebook, con la possibilità di interagire con chi gioca con la versione tradizionalmente scaricata in locale.

Il nuovo servizio si somma alla già esistente piattaforma di giochi in HTML 5, che vede su Facebook milioni di giocatori tutti i giorni. Secondo dati forniti da Facebook stesso, sono oltre 380 milioni gli utenti che giocano quotidianamente sul social network.

Sembra continuare la guerra a distanza con Apple. "Al momento non siamo su iOS, il che è un grosso problema per noi" ha detto Jason Rubin, Vice President of Facebook Play. "Apple tratta i giochi in modo diverso e continua ad esercitare un forte controllo su una risorsa molto preziosa".