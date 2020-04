Facebook, app in stile Twitch: rilascio anticipato a causa del Coronavirus

Con le persone sempre più alla ricerca di intrattenimento a causa della pandemia da Coronavirus e la conseguente quarantena forzata, Facebook ha deciso di rendere imminente il rilascio della sua app Facebook Gaming. Si tratta della più consistente operazione di Facebook nel campo del gaming da molto tempo.

Si tratta di un'app gratuita che Facebook sviluppa da diversi anni. Oltre 700 milioni dei suoi 2,5 miliardi di utenti mensili, secondo dati divulgati dalla stessa Facebook, giocano abitualmente sulla piattaforma. Lo scopo principale di questa app è permettere di condividere e guardare live gameplay come già fanno Twitch (Amazon), YouTube (Google) e Mixer (Microsoft).

Il business dei videogiochi ha un valore globale di circa 160 miliardi di dollari, in gran parte trainato dall'ecosistema mobile. Valore che potrebbe crescere ulteriormente come effetto della quarantena. Facebook originariamente intendeva rilasciare l'app a giugno, ma ha accelerato i suoi piani nel momento in cui il governo Usa, così come tutti gli altri esecutivi delle nazioni colpite, ha imposto la quarantena.

"Investire sui giochi è diventato una priorità per noi perché vediamo i giochi come una forma di intrattenimento che collega davvero le persone", ha affermato Fidji Simo, responsabile dell'app di Facebook, che riferisce al CEO Mark Zuckerberg. "Non è solo una forma di consumo passivo ma intrattenimento interattivo che unisce le persone".

Facebook sta velocizzando anche altri progetti legati al gaming proprio nell'ottica di affrontare i cambiamenti sociali che la crisi sanitaria ha determinato. Facebook Gaming è stata testata in alcune aree del sud-est asiatico e in America Latina negli ultimi 18 mesi e il suo rilascio è imminente per quanto riguarda Google Play Store per i dispositivi Android. Le versione iOS verrà rilasciata dopo l'approvazione di Apple, ha affermato Facebook.

Non è la prima volta, ovviamente, che Facebook rilascia app separate rispetto all'app principale. Quest'ultima, inoltre, ha già una funzionalità per lo streaming del gameplay, che le consente di essere la terza piattaforma in termini di quantità di contenuti di questo genere erogati, dopo YouTube e Twitch. Ricordiamo, inoltre, che qualche anno fa Facebook aveva saputo ritagliarsi una posizione predominante nel casual gaming, ospitando giochi in quella fase molto popolari, come FarmVille.

Naturalmente Facebook Gaming favorirà il consolidarsi di community di appassionati, che avranno la possibilità di condividere le loro esperienze di gioco tramite lo smartphone in pochissimi click, all'interno di un ambiente la cui gestione è alla portata di qualsiasi tipo di utente. Questi live streaming potranno essere incorporati anche nella pagina personale di Facebook, il che potenzialmente può rendere qualsiasi utente uno streamer.

Proprio la semplificazione è una delle frecce all'arco di Facebook nel tentativo di raggiungere il leader del settore, Twitch. Quest'ultimo richiede l'installazione di un'ulteriore app e un log-in separato rispetto a Facebook. Il modello di business, invece, sembra simile a quello di Twitch perché gli utenti potranno mandare delle "stelline" agli streamer, che rappresentano delle somme di denaro reale sulle quali Facebook prenderà una commissione. Non ci saranno messaggi pubblicitari in Facebook Gaming.

L'app si concentrerà sul mobile gaming, con la possibilità di trasmettere le proprie esperienze di gioco mobile tramite la cosiddetta funzionalità Go Live. L'esperienza mobile è più intensa di quella al computer secondo Facebook: "Non vogliamo essere l'ennesima finestra di Chrome mentre il presunto spettatore sta facendo i compiti" dicono i dirigenti. "Con i dispositivi mobile, se hai l'app aperta, non hai altro che può distrarti. Non puoi fare nient'altro sul cellulare, e questo è estremamente potente".