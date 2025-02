F1 Manager 2024 gratis su Epic Games Store: un'occasione imperdibile per gli appassionati

Gli appassionati di Formula 1 e giochi di simulazione possono ora scaricare gratuitamente F1 Manager 2024 su Epic Games Store. Il titolo offre un'esperienza gestionale completa con requisiti di sistema accessibili, il gioco si presenta come una proposta interessante anche per chi utilizza Steam Deck

Gli amanti della Formula 1 e dei giochi di simulazione hanno un'occasione imperdibile: F1 Manager 2024 è disponibile gratuitamente per il download su Epic Games Store. L'ultimo titolo della serie permette di prendere il controllo di una scuderia ufficiale o di fondarne una propria, e di affrontare le sfide della gestione sportiva e tecnica di un team di Formula 1.

Il gioco include la licenza ufficiale della Formula 1 comprensiva di piloti, scuderie e circuiti reali. I giocatori possono occuparsi di ogni aspetto del team, dalla progettazione della monoposto alla gestione delle risorse economiche, così come della strategia di gara e lo sviluppo dei piloti. Ogni decisione presa influenzerà le prestazioni in pista.

Dal punto di vista tecnico, F1 Manager 2024 presenta una grafica dettagliata e una simulazione realistica delle gare, con telecronaca dinamica e una gestione avanzata delle strategie di gara. Gli utenti possono modificare l'approccio dei piloti in tempo reale, scegliere quando effettuare i pit-stop o adattare la strategia in base alle condizioni della pista e della vettura.

Il titolo è compatibile con Steam Deck e, pur non ottenendo la certificazione massima di compatibilità, risulta comunque giocabile. L'unico limite segnalato riguarda la leggibilità di alcuni testi su schermi di dimensioni ridotte, ma i comandi sono già ottimizzati per l'esperienza portatile.

Anche i requisiti di sistema risultano accessibili. Per il minimo indispensabile, è sufficiente un processore a quattro core, 8 GB di RAM e una scheda video di fascia bassa come la NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon R9 280X. Per chi desidera un’esperienza più fluida, le specifiche consigliate prevedono un processore Intel Core i7-7700 o AMD Ryzen 7 2700, 16 GB di RAM e una GPU NVIDIA GeForce GTX 1080 o AMD Radeon RX 580.

Grazie a questa promozione, F1 Manager 2024 diventa un'occasione da non perdere per gli appassionati di motorsport e strategia, con la possibilità di mettersi alla prova come team principal senza alcun costo. Avete tempo fino al 20 febbraio per riscattarlo gratuitamente da Epic Games Store: per farlo basta cliccare qui.