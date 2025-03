F1 25 ufficiale con il primo trailer: star di copertina Lewis Hamilton in Ferrari

Disponibile dal 30 maggio 2025, il titolo offrirà ai giocatori la possibilità di vivere la stagione 2025. La nuova versione offre anche un sistema di difficoltà adattabile, un importante aggiornamento per la modalità "La mia squadra" e una resa avanzata grazie alla tecnologia LIDAR

EA SPORTS F1 25 segna una nuova fase nella serie di simulazioni ufficiali del Campionato Mondiale di Formula 1 con un'esperienza di gioco arricchita e tecnicamente all'avanguardia. In arrivo il 30 maggio 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, il titolo include diverse novità per tutti i tipi di giocatori, dai principianti ai veterani delle corse.

La modalità storia "Braking Point" tornerà con nuovi capitoli e porterà i giocatori a vivere le sfide di Konnersport in un contesto drammatico, dove eventi imprevisti mettono a rischio la loro carriera e quella della squadra. Un'ulteriore novità è l'introduzione di diverse impostazioni di difficoltà, per garantire un'esperienza più accessibile a chi è alle prime armi, pur mantenendo il livello di sfida per i giocatori esperti.

Un altro grande cambiamento è rappresentato dal rinnovamento della modalità "La mia squadra", dove i giocatori potranno prendere nuovi tipi di decisioni cruciali prima di scendere in pista. Questo permette un maggiore coinvolgimento, dove le strategie vanno oltre le sole performance in gara.

Sul piano tecnico, il motore EGO del gioco è stato migliorato, grazie all'integrazione della tecnologia LIDAR, che ha permesso di ricreare i circuiti in maniera più realistica, con una cura particolare per i dettagli ambientali che rendono l'esperienza di guida ancor più immersiva. Le migliorie visive si estendono anche al supporto per il Ray Tracing, con una grafica che promette effetti di luce e riflessi più avanzati, specialmente su PC.

Inoltre, come ogni anno, la versione 25 rifletterà i cambiamenti al Campionato di Formula 1, con le nuove livree e il roster di piloti aggiornato alla stagione in corso, con lo storico passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari.

I preordini della Iconic Edition garantiranno vantaggi esclusivi, tra cui l'accesso anticipato e contenuti legati al film "F1", oltre alla possibilità di vestire le livree della stagione 2025, disponibili anche per F1 24. Per i giocatori americani, è previsto un mese di accesso a F1 TV PRO, insieme a vantaggi esclusivi come il pacchetto "F1 75 Celebration".

Infine, EA Sports e lo sviluppatore Codemasters hanno pubblicato anche i requisiti hardware necessari per poter giocare F1 25 su PC.

Requisiti di Sistema F1 25