F1 23: ci sarà il supporto VR, ma solo su PC

F1 23 è stato ufficialmente annunciato nei giorni scorsi con una serie di novità alle modalità di gioco, il ritorno della componente cinematografica e l'aggiornamento alla stagione di Formula 1 in corso per quanto riguarda piloti, team e circuiti. Inoltre, fin dal day one contemplerà il supporto alla VR (come già la scorsa edizione) e al Ray Tracing. Tuttavia, sarà possibile giocare in VR solo con un PC (anche in questo, similmente a F1 22).

Non ci sarà, dunque, modo di giocare F1 23 in VR su PlayStation 5 con PlayStation VR 2, mentre Meta Quest 2 consentirà di farlo solo se connesso al PC con un cavo. La notizia è stata confermata da un portavoce di EA a Upload VR.

D'altronde, è evidente che si tratti di una limitazione software, probabilmente perché il team di sviluppo di Codemasters non ha avuto il tempo per lavorare sulla compatibilità. PlayStation 5, infatti, dispone assolutamente delle risorse hardware per far girare F1 23 in Realtà Virtuale. L'introduzione della VR nel gioco di Formula 1 dello scorso anno ha rappresentato una delle principali novità, oltre che lungamente attesa dagli appassionati. Giocare con il caschetto di Realtà Virtuale, infatti, non solo garantisce maggiore immedesimazione ma aumenta le prestazioni di gioco, permettendo al pilota virtuale di spingere lo sguardo verso il successivo punto di staccata.

Vi lasciamo con i requisiti hardware di F1 23, così come appaiono su Steam.

MINIMI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo : Windows 10 64-bit (Version 21H1 o superiore)

: Windows 10 64-bit (Version 21H1 o superiore) Processore : Intel Core i3-2130 or AMD FX 4300 | For VR: Intel Core i5-9600k or AMD Ryzen 5 2600X

: Intel Core i3-2130 or AMD FX 4300 | For VR: Intel Core i5-9600k or AMD Ryzen 5 2600X Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : NVIDIA GTX 1050 Ti o AMD RX 470 | Per il Ray Tracing: GeForce RTX 2060 or Radeon RX 6700 XT | For VR: NVIDIA GTX 1660 Ti or AMD RX 590 | Driver NVIDIA 522.25 or AMD 23.2.1

: NVIDIA GTX 1050 Ti o AMD RX 470 | Per il Ray Tracing: GeForce RTX 2060 or Radeon RX 6700 XT | For VR: NVIDIA GTX 1660 Ti or AMD RX 590 | Driver NVIDIA 522.25 or AMD 23.2.1 DirectX : Versione 12

: Versione 12 Rete : Connessione Internet a banda larga

: Connessione Internet a banda larga Memoria : 80 GB di spazio disponibile

: 80 GB di spazio disponibile Scheda audio : DirectX Compatible

: DirectX Compatible Compatibilità VR: richiesti tastiera e mouse

CONSIGLIATI: