F1 2020 con Nvidia DLSS per prestazioni migliori e grafica al top

F1 2020, il gioco di Codemasters che permette di sentirci un po' tutti Charles Leclerc o Lewis Hamilton (qui la recensione), ha appena guadagnato il DLSS di Nvidia. Il DLSS, giunto alla versione 2.0 lo scorso marzo, è una tecnica che sulle schede video GeForce RTX sfrutta i Tensor core per migliorare la qualità dell'immagine mantenendo prestazioni elevate.

Con il DLSS, i giocatori di F1 2020 possono godere di un significativo boost prestazionale su tutte le schede GeForce RTX, giocando in 4K a 60 fps con una GeForce RTX 2060 SUPER, mentre in precedenza ci si fermava a circa 40 fps. Interessante anche il salto da 115 a 140 fps, sempre per la stessa scheda, in Full HD.