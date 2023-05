Epic Games Store: insieme ai Mega Sale 2023 arriva anche il cashback del 5% su tutti gli acquisti

Sull'Epic Games Store è iniziata la campagna Mega Sale 2023 che propone un vasto elenco di titoli a prezzi scontati fino al 75%. Novità assoluta di quest'anno però è Epic Rewards, un programma che consente di recuperare il 5% dell'importo finale in credito da spendere per ulteriori acquisti.

Ma procediamo con ordine. La campagna di sconti sui titoli presenti nel negozio consente non solo di risparmiare fino al 75%, ma anche di ottenere un ulteriore sconto del 25%, purché il prezzo finale sia pari o superiore ai 14,99 euro. Lo sconto aggiuntivo verrà applicato automaticamente al carrello sui prodotti idonei. Il listino promozionale sarà attivo fino al 25 giugno.

Alle già ottime promozioni, si aggiunge il programma Epic Rewards. Gli utenti attivi verranno automaticamente iscritti all'iniziativa. In alternativa sarà sufficiente registrare un nuovo account per accedere al cashback del 5% su tutti gli acquisti.

Si tratta di una proposta davvero interessante da parte di Epic, poiché sono idonei al rimborso tutti i prodotti presenti nel catalogo, compresi i DLC e le valute di gioco (come i V-Buck di Fortnite). Sono esclusi solo gli abbonamenti.

Una volta completato l'acquisto, il 5% dell'importo verrà accreditato al proprio saldo dopo 14 giorni. Non sarà necessario, inoltre, spenderlo subito sul successivo acquisto: il credito Epic può essere accumulato e utilizzato a proprio piacimento, anche per coprire l'intero costo di un prodotto. Tuttavia, è bene ricordare che tale credito ha una scadenza, per la precisione dopo 25 mesi dall'accredito.

In ultimo, ma non meno importante, fino al 25 maggio sarà possibile per tutti gli utenti riscattare gratuitamente Death Stranding, ultima creazione di Hideo Kojima. Come di consueto, il gioco è piuttosto peculiare, ma questo non gli ha impedito di vincere numerosi premi e di posizionarsi tra i migliori giochi del 2020.