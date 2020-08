Epic conferma: la nuova stagione di Fortnite non arriverà sui dispositivi Apple

Il team di Epic Games aveva già avvisato i giocatori, ma oggi arriva la conferma ufficiale: gli utenti iOS non potranno aggiornare l'app di Fortnite all'ultima versione disponibile e, pertanto, non avranno accesso alla quarta stagione competitiva del Battle Royale.

È una delle conseguenze della battaglia legale tra Epic e Apple e, più precisamente, del recente ban dello sviluppatore dal Developer Program di Cupertino.

Fortnite Capitolo 2: niente Stagione 4 per gli utenti di iPhone, iPad e Mac

In seguito agli ultimi avvenimenti - quelli che hanno coinvolto Epic e Apple in una disputa legale - la software house di Fortnite ha informato gli utenti della Mela in merito al mancato update del gioco. L'aggiornamento v14.00 avrebbe introdotto l'attesissima Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2. Ecco cosa si legge nelle FAQ relative alla campagna #FreeFortnite:

"Apple sta bloccando gli aggiornamenti e le nuove installazioni di Fortnite su App Store, e ha affermato che ci impedirà lo sviluppo di Fortnite per i dispositivi Apple. Per questo, il 27 agosto l'aggiornamento (v14.00) di Fortnite Capitolo 2 - Stagione 4 non verrà rilasciato su iOS".

Mentre i possessori di iPhone, iPad e Mac sono costretti ad 'arrangiarsi', gli utenti Android hanno a disposizione un metodo alternativo per installare la nuova versione di Fortnite - la cui app è stata rimossa anche dal Play Store di Google. È infatti possibile scaricare l'ultimo update dall'applicazione di Epic Games disponibile su Android o dal Galaxy Store di Samsung.

Ricordiamo che la prima udienza preliminare che ha coinvolto Epic Games e Apple non si è conclusa positivamente per Fortnite. Il gioco resterà escluso dall'App Store, dal momento che Epic - come sottolinea il giudice Yvonne Gonzalez Rogers - ha scelto di violare gli accordi con la società di Cupertino, permettendo agli utenti di Fortnite di utilizzare un metodo di pagamento diretto per gli acquisti in-app.