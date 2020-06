EndeavorRX, primo videogioco prescrivibile come farmaco

Adesso gli specialisti che devono affrontare la sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) in un paziente molto giovane possono prescrivere EndeavorRX, un videogioco per iPhone e iPad appositamente progettato allo scopo (precedentemente conosciuto come Project EVO). La sigla RX che troviamo nel titolo, infatti, rappresenta l’abbreviazione utilizzata negli Stati Uniti per indicare una ricetta medica.

Sviluppato da Akili Interactive, EndeavorRX è stato studiato per 7 anni dalla Food and Drug Administration (FDA) prima di ottenere l'autorizzazione per la prescrizione medica. La FDA ha svolto una serie di test clinici e sottoposto il prodotto a 600 bambini alla ricerca di eventuali controindicazioni.

Apparentemente EndeavorRX non si discosta da un normale videogioco in cui bisogna schivare degli ostacoli e raccogliere bonus. Tuttavia, non è possibile vincere e i bambini sono invogliati a migliorare continuamente le proprie prestazioni. Il trattamento prevede che i bambini interagiscano con EndeavorRX per 30 minuti al giorno e per cinque giorni alla settimana nel corso di un ciclo di trattamento di un mese.

Secondo gli studi, EndeavorRX aiuta effettivamente i bambini a superare i loro deficit di attenzione. Dopo un ciclo di trattamento, un terzo dei bambini non evidenzia più deficit di attenzione su almeno una misura oggettiva dell’attenzione, ovvero una misurazione effettuata in modo standardizzato che segue un protocollo e viene comparata con dati statistici.

Per quanto riguarda gli effetti collaterali, il trattamento con il videogioco si rivela più efficace rispetto ai metodi tradizionali. Gli effetti collaterali più comuni tra i bambini che sono stati sottoposti al trattamento sono frustrazione e mal di testa, molto più lievi rispetto agli effetti collaterali dei farmaci tradizionali. Questi studi, condotti da medici che lavorano per lo sviluppatore del gioco, vengono definiti dai loro stessi autori come "non sufficienti a determinare che il trattamento AKL-T01 dovrebbe essere usato come alternativa ai trattamenti consolidati e raccomandati per l'ADHD".

La decisione della FDA è comunque rilevante e per certi aspetti storica, e conferma per l'ennesima volta gli effetti benefici dei videogiochi (abbiamo trattato approfonditamente l'argomento qui). Per altri dettagli sul progetto EndeavorRX, invece, vi rimandiamo al sito ufficiale dell'iniziativa.