EmuDeck Machines: su Indiegogo le console per gli appassionati di emulazione

La popolare suite di emulazione su Steam Deck potrebbe trasformarsi presto in una console da salotto: le prime consegne sono previste per dicembre

C'è un nuovo progetto che sta attirando l'attenzione degli appassionati di retrogaming: si tratta di EmuDeck Machines, la concretizzazione fisica della suite software di emulazione più conosciuta e apprezzata tra gli utilizzatori della console portatile Steam Deck di Valve: EmuDeck.

"L'idea alla base di EmuDeck Machine è rendere l'hardware facile proprio come EmuDeck ha fatto con il software. Questo non è rivolto a persone esperte di tecnologia. È per chi vuole un'esperienza senza problemi, basta acquistare e giocare" spiega DragoonDorise, il responsabile del progetto, su Indiegogo. L'obiettivo di EmuDeck Machines è pertanto quello di portare l'esperienza dell'emulazione e del gaming PC direttamente nel salotto di casa, con un approccio plug-and-play. Il progetto, attualmente in cerca di finanziamenti, preannuncia con due modelli: EM1 ed EM2.

L'EM1, proposto a un prezzo early bird di 359 euro, si basa su un processore Intel N97 con 8 GB di RAM, pensato per chi vuole godersi titoli indie come Hades a 60 fps e emulare sistemi fino all'era PS2/Wii. Per chi cerca prestazioni superiori, l'EM2 a 759 euro offre una GPU Radeon 760M overcloccata e 16 GB di RAM, promettendo di far girare senza intoppi anche titoli AAA come Cyberpunk 2077 e Returnal, oltre a supportare l'emulazione di PS3 e Xbox 360. Entrambi i modelli sono equipaggiati con 512 GB di storage, espandibili tramite hard disk USB esterni, e includono un controller wireless Gamesir. Il design del case, un cubo da 8,6 pollici chiaramente ispirato al Sega Dreamcast, prevede quattro porte USB al posto delle classiche porte controller.

EmuDeck Machines non si limita però alla sola emulazione: è previsto infatti anche l'uso del sistema operativo Bazzite, basato su Linux e ottimizzato per il gaming, così da poter eseguire giochi da Steam e altri launcher PC popolari, offrendo un'esperienza di gioco a tutto tondo.

Al momento esiste solamente un "prototipo funzionante", ma il team dietro EmuDeck Machines punta a consegnare i primi dispositivi entro dicembre, un programma ambizioso che riflette la fiducia nel progetto. Inoltre, per i fan di lunga data di EmuDeck, DragoonDorise assicura che lo sviluppo dell'hardware non influenzerà negativamente il supporto al software esistente. Anzi, molte delle nuove funzionalità come CloudSync, ROM Library e il plugin EmuDecky sono nate proprio pensando alle EmuDeck Machines.

Il progetto ricorda per certi versi il tentativo di Valve con le Steam Machines, ma con un approccio più mirato e una comprensione più profonda delle esigenze degli emulatori. Se riuscirà a mantenere le promesse, EmuDeck Machines potrebbe rappresentare un punto di svolta per il retrogaming casalingo, offrendo una soluzione all-in-one per gli appassionati di giochi classici e moderni.