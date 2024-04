Embracer vuole dividersi: tre società quotate in borsa per migliorare le performance finanziarie

Attraverso un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito, Embracer Group ha annunciato l’intenzione di dividere l’azienda in tre entità ben distinte: Asmodee, Coffee Stain & Friends e Middle-earth Enterprises & Friends. L’obiettivo è generare più valore attraverso una separazione netta delle sue attività.

In particolare, tutte e tre le società saranno quotate in borsa in modo da fornire una storia azionaria distinta e differenziata, più chiara per gli attuali e nuovi azionisti. In questo modo, inoltre, le società potranno elaborare strategie specifiche sulla base del mercato in cui operano.

Attraverso il gruppo Asmodee, inoltre, Embracer è riuscita a ottenere un nuovo finanziamento di 900 milioni di euro che verranno impiegati per saldare l’attuale debito e ridurre la leva finanziaria per il resto del gruppo Embracer. La compagnia ha anche spiegato quali saranno i rispettivi settori in cui le tre nuove entità si concentreranno.

Nel caso di Asmodee, poco cambia: continuerà a concentrarsi sulla produzione e distribuzione dei giochi da tavolo. L’azienda può contare su oltre 300 proprietà intellettuali e 23 studi interamente di proprietà, i quali proseguiranno la collaborazione con Middle-earth per la realizzazione di nuovi giochi. Si prevede che, attraverso lo scorporo, Asmodee sarà in grado di aumentare il proprio valore grazie anche all’elevato numero di licenze su cui può contare, tra cui marchi del calibro di Star Wars, Marvel, Il Trono di Spade e Lego.

Coffee Stains & Friends, invece, si concentrerà su una varietà di videogiochi per console, PC e mobile dividendo il lavoro in due segmenti: Premium e free-to-play. Le operazioni del segmento premium saranno affidate a studi come THQ Nordic e Coffee Stain, mentre quelle free-to-play riguarderanno gli studi mobile e quelli impegnati nei titoli su licenza come Star Trek Online o D&D Neverwinter Online.

Infine, Middle-earth Enterprises & Friends si occuperà dei videogiochi tripla A attraverso studi come Eidos Montreal, Crystal Dynamics, Dambuster Studios e 4A Games. Si tratta di un gruppo che può contare su alcune delle più iconiche IP nel settore dei videogiochi come Tomb Raider, Il Signore degli Anelli, Killing Floor e Metro. Il gruppo includerà anche PLAION.