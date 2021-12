Embracer Group interessata alla società di giochi da tavolo Asmodee. Già sue Gearbox e 3D Realms

PAI e Embracer Group hanno dato il via a colloqui riservati riguardanti Asmodee, uno dei leader nel settore del gioco da tavolo, a proposito del suo ingresso in Embracer Group, capogruppo di varie imprese focalizzate sullo sviluppo e la pubblicazione di giochi per PC, console e dispositivi mobili per il mercato globale del gioco.

Avviati colloqui riservati per l’ingresso di Asmodee in Embracer Group, al fine di dare vita al più grande gruppo europeo del gioco

Posseduta da PAI Partners come azionista di maggioranza dal 2018, Asmodee ha venduto più di 39 milioni di giochi nel 2020. Attraverso 22 studi di proprietà e oltre 300 IP, tra cui Ticket to Ride (80 milioni di giocatori) e Dobble (85 milioni di giocatori), Asmodee è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nel settore.

Asmodee e Embracer condividono un legame naturale e forte in termini di strategia e cultura. Questo accordo segna un passo evolutivo nella strategia di Embracer e Asmodee e darebbe vita al più grande gruppo europeo del gioco. Giochi da tavolo e videogiochi sono altamente complementari e rappresentano un’attrattiva a lungo termine per i consumatori globali.

Non è la prima acquisizione di Embracer nel recente periodo. Abbiamo parlato di come sia entrata in possesso di Gearbox, 3D Realms e 4A Games, software house molto importanti nel mondo dei videogiochi in passato responsabili di titoli come Borderlands, Duke Nukem 3D e Metro Exodus. Attraverso i punti di forza combinati degli 8 gruppi operativi esistenti di Embracer (THQ Nordic, KochMedia, Coffee Stain, Amplifier, Saber Interactive, Deca, Gearbox Entertainment, Easybrain), i franchise di Asmodee hanno il potenziale per accelerare la loro espansione nel mondo dei videogiochi, mentre i franchise di Embracer Group di trarre beneficio dalla competenza di Asmodee nell’editoria e distribuzione di giochi da tavolo.

L’unione delle forze e la collaborazione prevista tra i gruppi porterebbero un impatto su larga scala relativamente a IP, distribuzione, tecnologie, sviluppo di giochi e progetti transmediali. Le entità combinate di Embracer Group e Asmodee garantirebbero più di 100 studi di sviluppo di giochi e oltre 500 IP e marchi di proprietà, impiegando più di 11.300 dipendenti in oltre 50 paesi.