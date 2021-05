Elite Dangerous Odyssey ha molti problemi: il creatore del gioco si scusa

Elite Dangerous Odyssey, espansione del celebre gioco di simulazione spaziale, è stata lanciata nella scorsa settimana, ma in questi primi giorni dal debutto qualcosa non è andato come nelle previsioni. Odyssey ha problemi di stabilità, alle performance e alle missioni secondo le recensioni dei giocatori su Steam. Ci sono quasi 4 mila recensioni nel momento in cui scriviamo e la valutazione media è "Perlopiù negativa".

Problemi di Elite Dangerous Odyssey: interviene David Braben

La situazione è talmente problematica da indurre lo stesso David Braben a intervenire. Autore dell'Elite originale degli anni '80, oggi Braben è CEO di Frontier Developments e dunque principale responsabile di Elite Dangerous. Lo abbiamo intervistato in una precedente occasione.

"Voglio scusarmi di tutto cuore con coloro che hanno sofferto di questi problemi" ha scritto Braben in un post sul forum di Frontier. "Vorrei rassicurarvi sul fatto che prendiamo molto sul serio questo tipo di problemi e che sono la nostra massima priorità". Braben ha fatto sapere che il suo team sta lavorando su un secondo hotfix la cui uscita è imminente, e che dovrebbe porre rimedio principalmente ai problemi di stabilità. Un primo hotfix è stato rilasciato subito dopo il lancio di Odyssey.

Frontier sta anche investigando sui problemi alle prestazioni, visto che un alto numero di giocatori si è lamentato di prestazioni insufficienti rispetto alla dotazione hardware posseduta.

Elite Dangerous Odyssey rappresenta un rilascio molto importante per il titolo di Frontier, il cui sviluppo, come noto, è andato avanti per diversi anni. L'espansione punta a dare il via a una nuova era per il noto simulatore spaziale, secondo le promesse di Frontier Developments. In particolare, consentirà ai giocatori di esplorare i pianeti dalla prospettiva in prima persona e con libertà di movimento illimitata, incrementando notevolmente la portata della simulazione.

Leggi anche: Elite Dangerous: i nuovi giocatori vengono intrappolati e costretti ai lavori forzati

"Elite Dangerous: Odyssey consentirà ai giocatori di forgiare il proprio percorso attraverso una vasta gamma di missioni, che vanno dalla diplomazia e dal commercio alla furtività letale e ai combattimenti" si legge nel comunicato stampa. "Diverse impostazioni, obiettivi e NPC offriranno una varietà infinita di missioni e una quantità quasi infinita di contenuti da apprezzare".