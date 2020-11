Elite Dangerous gratuito su Epic Games Store dal 19 novembre

I giocatori sanno che ogni giovedì devono aspettarsi regali molto consistenti da Epic Games Store. E questa settimana a essere contenti saranno soprattutto gli appassionati di simulatori spaziali, visto che sul servizio Epic potranno riscattare in via completamente gratuita Elite Dangerous. Come sempre la promozione rimarrà valida per una settimana (fino al 26 novembre) anche se, per ovvie ragioni, vi consigliamo di riscattare Elite Dangerous il prima possibile nella giornata del 19 novembre.

Insieme a Elite Dangerous, in questa settimana sarà gratuito anche The World Next Door, un gioco che combina battaglie rompicapo, una narrazione potente e gli elementi suggestivi di una visual novel. È invece gratuito adesso The Textorcist: The Story of Ray Bibbia, un'esperienza scritta come le vecchie avventure testuali ma anche con il gamepad, che chiama il giocatore a schivare proiettili e a risolvere enigmi.

Quanto a Elite Dangerous, è il primo titolo della gloriosa serie ideata da David Braben con struttura MMO, con una galassia interconnessa, una storia in costante evoluzione e la Via Lattea ricreata nella sua completezza in proporzioni galattiche. I 400 miliardi di sistemi stellari della Via Lattea sono il palcoscenico del gameplay aperto di Elite Dangerous. Tutte le stelle, i pianeti, le lune, i campi di asteroidi e i buchi neri della nostra galassia sono stati ricreati fedelmente nel più grande spazio mai visto nella storia dei videogiochi. Lo trovate su Epic Games Store.