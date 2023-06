Elgato Stream Deck diventa un'applicazione gratuita per gli utenti Apple

Corsair ha annunciato un importante aggiornamento per l'applicazione Stream Deck Mobile: da oggi è possibile utilizzare il proprio iPhone o iPad come tastiera multifunzione gratuitamente, seppur con funzionalità limitate. In alternativa si può sottoscrivere un abbonamento al prezzo di 2,99 dollari al mese, 24,99 dollari l'anno o acquistare una licenza perpetua a 49,99 dollari.

Ma come funziona? Nella fattispecie si tratta di un software freemium, ovvero un'applicazione che fornisce un pacchetto base di funzionalità gratuitamente. Questo include l'utilizzo della piattaforma con un layout di massimo 6 pulsanti personalizzabili e l'accesso a numerosi plug-in dedicati alla piattaforma di Elgato.

Con la sottoscrizione dell'abbonamento (o l'acquisto di una licenza) sarà possibile, invece, accedere a funzionalità aggiuntive tra cui sfondi personalizzati e layout fino a 64 tasti, il doppio rispetto al dispositivo dedicato più grande, Stream Deck XL.

L'applicazione offre la sua massima espressione su iPadOS, dove la natura multitasking del tablet consente di utilizzare Stream Deck in combinazione con altre applicazioni, come il browser internet. In questo caso, sarà possibile perfino affiancare due layout per un massimo di 128 tasti. In ogni caso, non mancano la modalità scura, la gestione della rotazione e l'accesso all'Elgato Marketplace in cui è possibile scaricare plugin e profili realizzati dagli utenti.

"Stream Deck è molto più di un semplice dispositivo fisico. È un ecosistema efficiente che permette a milioni di utenti di sfruttare praticamente qualsiasi workflow. Grazie a questo aggiornamento, siamo entusiasti di portare questa tecnologia sullo spazio virtuale, agevolando l'ottimizzazione delle attività e permettendo di risparmiare tempo con l'iPhone o l'iPad che le persone conoscono bene e amano. E tutto questo gratuitamente" ha dichiarato Christiane Göhring, Team Lead for Mobile Developement di Elgato.

L'applicazione è già disponibile sull'App Store di Apple per tutti dispositivi che supportano iOS 15.0 o iPadOS 15.0 e successivi.