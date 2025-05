Elden Ring: Nightreign potrebbe davvero ricevere una modalità a due giocatori

FromSoftware ha scelto una formula inedita per il multiplayer di Elden Ring: Nightreign, puntando tutto su squadre da tre giocatori. L'assenza di una modalità a due è stata riconosciuta come una svista dal director Junya Ishizaki, che ora valuta l'introduzione di questa opzione in futuro.

Elden Ring: Nightreign, spin-off dell'acclamato action RPG di FromSoftware, si distingue per una scelta di design che ha già fatto discutere. Il gioco co-op supporta solo partite in solitaria o in squadre da tre, escludendo la possibilità di affrontare l'avventura in coppia fissa. Una decisione che, come spiegato dal director Junya Ishizaki, nasce da un preciso intento di bilanciamento e da una visione chiara dell'esperienza che il team voleva offrire.

Nightreign: perché manca una modalità duo?

Durante una recente intervista concessa a IGN US, Ishizaki ha ammesso che la modalità duo è stata "semplicemente trascurata" nel corso dello sviluppo, poiché l'attenzione era rivolta a garantire un'esperienza solida sia per chi gioca da solo sia per chi affronta l'avventura in una squadra completa di tre membri. "Abbiamo concentrato tutti i nostri sforzi nel rendere divertente il gioco con tre persone, ma così facendo abbiamo un po' trascurato la modalità a due", ha dichiarato il director, scusandosi con i fan che avrebbero preferito questa opzione.

La scelta di puntare su squadre da tre non è dovuta a limiti tecnici, ma a mere ragioni di equilibrio. Secondo Ishizaki, questa formula permette di mantenere la sfida tipica dei titoli FromSoftware, senza rendere i combattimenti contro i boss troppo semplici o caotici.

Il sistema di difficoltà si adatta dinamicamente al numero di giocatori presenti nella sessione, garantendo che anche chi affronta l'avventura in solitaria non si ritrovi sopraffatto da nemici troppo aggressivi o da situazioni ingiuste. Anche in co-op, il gioco incoraggia i giocatori a esplorare separatamente le varie aree della mappa, per poi riunirsi nei momenti chiave come le boss fight.

La mancanza della modalità duo, però, non è definitiva. Junya Ishizaki ha infatti confermato che il team sta valutando la possibilità di introdurla tramite un aggiornamento post-lancio, ascoltando le richieste della community. A tal proposito, FromSoftware ha già apportato alcune modifiche al bilanciamento sulla base dei feedback ricevuti durante i test tecnici, promettendo un'esperienza impegnativa ma accessibile sia per i veterani che per i neofiti.

Ricordiamo che Elden Ring: Nightreign debutterà la prossima settimana, più precisamente il 30 maggio. Si candida a essere uno dei titoli co-op più interessanti dell'anno, con un'impostazione che premia la collaborazione a tre ma non dimentica chi preferisce l'avventura in solitaria. Il titolo di FromSoftware arriverà su PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One.