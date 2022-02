Elden Ring è alle porte: ecco il trailer di lancio del titolo di FromSoftware

Ormai siamo vicini al debutto di uno dei videogiochi più desiderati dell'anno. Elden Ring sbarcherà su console e PC questo venerdì, 25 febbraio, con la pubblicazione di Bandai Namco. È proprio il publisher nipponico a ingolosire i fan in trepida attesa con l'immancabile trailer di lancio, il quale ci mostra ancora una volta le meraviglie e gli orrori dell'Interregno. C'è grande curiosità anche per la componente narrativa, realizzata con la collaborazione di George R. R. Martin.

Elden Ring: tutto pronto per il debutto del nuovo 'soulslike'

Dopo il successo di Sekiro: Shadows Die Twice, con Elden Ring il team di FromSoftware vuole catapultare i giocatori in un nuovo mondo dark fantasy. Per dar vita al suo progetto, probabilmente il più ambizioso della software house giapponese, Hidetaka Miyazaki e soci hanno collaborato con lo scrittore George R. R. Martin, celebre per aver dato i natali alla saga delle Cronache del ghiaccio e del fuoco - da cui è stata tratta l'acclamata serie televisiva Il Trono di Spade.

Il nuovo trailer dedicato all'action RPG ci mostra alcuni scenari dell'Interregno, ambientazione open world che potrà essere esplorata liberamente dal giocatore. Queste sequenze ci permettono di dare un ulteriore sguardo al gameplay, che richiama in maniera inconfondibile i più popolari Bloodborne e Dark Souls 3, e alla cavalcatura, introdotta per facilitare gli spostamenti nel mondo di gioco e raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili. Non mancano creature mostruose e potenziali boss che il Senza Luce - protagonista dell'avventura - dovrà inevitabilmente affrontare.

Lo sviluppo di Elden Ring è terminato circa un mese fa, il che ha permesso a FromSoftware di limare le imperfezioni e apportare le ultime modifiche in vista del lancio previsto per il 25 febbraio. Lo scorso gennaio gli sviluppatori hanno confermato la presenza della modalità New Game Plus, sbloccabile dopo aver completato la campagna per la prima volta. A tal proposito, il producer Yasuhiro Kitao ha dichiarato che serviranno circa 30 ore per portare a termine la storia principale del GdR, senza però tenere conto delle quest e dei dungeon disseminati nell'Interregno.

Elden Ring sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One.