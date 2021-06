eFootball PES 2022: Konami pubblica a sorpresa la Beta su console

Konami sorprende tutti e rilascia la Beta pubblica del prossimo eFootball PES. Sebbene il titolo della demo sia un generico "New Football Game", si tratta chiaramente dell'atteso PES 2022. Lo sviluppatore nipponico ha lanciato la demo con lo scopo di testare la stabilità del comparto online, offrendo al tempo stesso la possibilità di provare in anteprima il nuovo simulatore calcistico.

La versione Beta di eFootball PES 2022 è ora disponibile al download su console. Tra le novità più grandi c'è il cambio di motore grafico: si passa dal Fox Engine al più versatile Unreal Engine.

"New Football Game": la demo di PES 2022 è ora disponibile

Quattro squadre da provare, un'unica modalità di gioco. La demo di "New Football Game" si presenta con un'interfaccia essenziale e invita i giocatori a lanciarsi nei match online per mettere alla prova la nuova infrastruttura implementata da Konami. I club sportivi presenti nella demo sono Manchester United, Bayern Monaco, Juventus e Barcelona.

Lo sviluppatore specifica che tutti gli aspetti legati al gameplay, al bilanciamento e alla grafica sono work in progress e che gran parte dei contenuti attualmente disponibili nella Beta pubblica sono soggetti a cambiamenti. Il matchmaking supporta il cross-play per le piattaforme appartenenti alla stessa famiglia di console: gli utenti PS4 potranno sfidare quelli PS5, mentre i possessori di Xbox One giocheranno con quelli di Xbox Series X e Series S. Come c'era d'aspettarsi, i progressi effettuati nella demo non saranno trasferibili nella versione finale del gioco.

Rilasciata poche ore fa, la Beta di eFootball PES 2022 sarà disponibile solo fino all'8 luglio 2021. Nelle prossime due settimane, i giocatori di PlayStation e Xbox potranno competere online e sperimentare le prime novità del gameplay, oltre a rifarsi gli occhi sul nuovo comparto grafico basato su Unreal Engine. La demo può essere scaricata su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S - per giocare non è richiesto l'abbonamento a PlayStation Plus o a Xbox Live Gold.

Maggiori dettagli su eFootball PES 2022 saranno diffusi il prossimo 21 luglio, giorno in cui Konami terrà una presentazione ufficiale dedicata al prossimo simulatore calcistico.