Ecco il gamepad Xiaomi: ergonomia al top con supporto a PC, Smart TV e anche smartphone

Xiaomi Gamepad Deluxe è un gamepad funzionante con diverse piattaforme ed è in offerta in queste ore su TomTop. E' dotato di giroscopio a sei assi, motore lineare Minebea per la vibrazione e può essere utilizzato con qualsiasi sistema compatibile con il Bluetooth 5.0 o connessione wireless 2.4GHz attraverso un ricevitore USB fornito in dotazione. Costa solamente 69,69€ sull'e-commerce cinese, con spedizione dalla Cina.

Gamepad Xiaomi in offerta

Il gamepad di Xiaomi può essere utilizzato con Smart TV, smartphone e tablet Android, supporta la piattaforma Steam e altre piattaforme in cloud e può essere collegato anche su PC Windows. Le forme sono quelle classiche Sony, mentre i tasti sono garantiti per un milione di pressioni. Si tratta di un controller wireless, alimentato via batteria agli ioni di litio da 830mAh. La ricarica è possibile attraverso il connettore USB Type-C integrato.

Il gamepad viene venduto con un piccolo supporto utile per mantenere uno smartphone durante il gameplay. Oltre ai vari tasti troviamo anche due stick ALPS analogici, che consentono di ottenere le prestazioni massime su tutti i videogiochi che supportano questo tipo di input. L'offerta di TomTop è fino a esaurimento scorte (450 in totale), e la spedizione è gratuita. Il prezzo, lo ripetiamo, è al momento di 69,69€.

Gli acquisti di beni provenienti da nazioni extra UE sono soggetti al pagamento di dazi e IVA secondo la vigente normativa. Per ulteriori informazioni si rimanda a questo indirizzo.