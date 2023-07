EA Sports FC 24: pubblicato il primo trailer con gameplay

EA Sports ha annunciato ufficialmente il suo nuovo gioco di calcio, il primo che segue l'era FIFA e che prende il nome di FC 24. Il CEO di Electronic Arts Andrew Wilson e il presidente di EA Sports Cam Weber hanno rivelato le novità in una conferenza tenuta ad Amsterdam dove, tra le altre cose, hanno rivelato che il nuovo titolo sportivo è previsto per il 29 settembre nei formati PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Durante l'evento di presentazione trasmesso in streaming sono apparse diverse star del calcio internazionale di oggi e di ieri, come Luis Figo, Didier Drogba e Ronaldinho. Ha concluso la presentazione Erling Haaland, che prenderà il posto di Kylian Mbappé come star di copertina della Standard Edition.

Sono state rivelate diverse novità per il gameplay come HyperMotionV, il nuovo sistema che gestisce le animazioni dei calciatori basandosi su dati volumetrici ottenuti da oltre 180 calciatori e calciatrici. PlayStyles invece modifica la resa visiva e dei comportamenti sul campo dei calciatori sulla base delle statistiche che li caratterizzano. Il tutto inoltre sarà basato su una versione potenziata del Frostbite Engine.

EA Sports FC 24 vanterà le licenze ufficiali di oltre 30 campionati nazionali, tra cui la Serie A, la Premier League e la LIGA. Saranno giocabili anche due campionati nazionali di calcio femminile, ovvero LIGA F e Frauen-Bundesliga. UEFA Champions League e Copa Libertadores, invece, saranno tra le competizioni internazionali con licenza. Oltre 100 stadi in tutto il mondo e migliaia di calciatori verranno riprodotti fedelmente rispetto alle controparti originali.

La Ultimate Edition offrirà maggiori contenuti rispetto alla Standard e permetterà di giocare EA Sports FC 24 con accesso anticipato già a partire dal 22 settembre. Costerà 99,99€ per quanto riguarda il PC e 109,99€ per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La Standard Edition, invece, avrà un prezzo di 69,99€ su PC, PS4 e Xbox One e di 79,99€ sulle console di attuale generazione.