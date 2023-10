EA Sports FC 24 porta il calcio nel mondo della musica con Spotify

Electronic Arts Inc. ha scelto Spotify come partner strategico per il lancio globale del nuovo videogioco EA SPORTS FC 24. La campagna promozionale, partita in questi giorni, sfrutta le potenzialità dell'audio spaziale 8D di Spotify per un'experience immersiva.

Gli utenti della piattaforma di streaming in diversi mercati, tra cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Giappone, potranno ascoltare spot audio surround che li trasporteranno nelle atmosfere del gioco. L'obiettivo è far sentire i fan parte dell'azione videoludica grazie alla tecnologia 8D, che ricrea un effetto audio tridimensionale avvolgente.

La collaborazione segna l'inizio di una nuova era anche per la colonna sonora ufficiale di EA SPORTS FC. È stata infatti pubblicata per la prima volta su Spotify la playlist con oltre 100 brani di artisti da tutto il mondo. Una tracklist eterogenea che include hit globali, nuove uscite e talenti emergenti.

Spiccano nomi di successo come i Major Lazer, The Blessed Madonna, Jack Harlow e la star latina Karol G. Ma anche i Rolling Stones, che hanno contribuito con un inedito appositamente realizzato. E poi le sonorità di musicisti meno noti al grande pubblico, tra cui Whenyoung, KayCyy, Barry Can’t Swim e Sid Sriram. L'ampio spettro di generi e influenze rispecchia l'anima multiculturale del calcio, dall'Afrobeat al Reggaeton, passando per il rock alternativo. I primi Paesi per l'ascolto della colonna sonora su Spotify sono Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e Brasile.

Come sottolineato da EA Sports, l'obiettivo è proporre contenuti innovativi ed autentici. La musica gioca un ruolo chiave nel coinvolgimento emotivo del pubblico. Da qui la scelta di collaborare con Spotify per sfruttare il potenziale dell'audio digitale. Una partnership strategica che segna l'inizio di un nuovo capitolo per il videogame calcistico, con l'ambizione di intercettare gli appassionati di calcio e musica a livello globale.