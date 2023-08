È tornato Quake II in versione rimasterizzata per PC, Xbox, Switch e PlayStation

Bethesda e gli sviluppatori id Software, Nightdive Studios e MachineGames hanno reso disponibile l'edizione rimasterizzata di Quake II, il famoso FPS del 1997. La nuova versione arriva a 9,99€ e si presenta con una veste grafica rinnovata, accompagnata dall'espansione inedita Call of the Machine.

Il nuovo Quake II è acquistabile e giocabile su PC (Steam), Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PS4 e PS5. La buona notizia per chi possedeva la vecchia versione su PC è che il gioco si aggiorna automaticamente alla remaster, senza costi aggiuntivi. Quake II remaster, inoltre, è già disponibile su Xbox Game Pass.

NVIDIA e Lightspeed Studios avevano pubblicato nel 2019 Quake II RTX, una versione parziale del gioco (solo tre livelli) caratterizzata da una grafica superiore a quella originale per mostrare il path tracing e spingere le vendite di GPU GeForce RTX. La versione rimasterizza non ha il ray tracing ma conta diverse novità:

Risoluzione fino a 4K* e widescreen (*La risoluzione massima varia in base alla piattaforma)

Modelli migliorati

Animazioni e sangue dei nemici migliorati

Comportamenti IA riveduti e rifiniti

Filmati di migliore qualità, illuminazione colorata e dinamica, anti-aliasing e profondità di campo

Colonna sonora heavy rock originale di Sonic Mayhem e altro

Supporto multigiocatore e modalità cooperativa online

Il nuovo Quake II include entrambi i pacchetti di missione originali: "The Reckoning", con 18 livelli della campagna e 7 mappe Deathmatch, e "Ground Zero", con 15 livelli della campagna e 14 mappe Deathmatch.

La nuova espansione "Call of the Machine" sviluppata da MachineGames ci porta a vivere una nuova esperienza costituita da 28 livelli della campagna a una mappa Deathmatch multigiocatore. "Nelle profondità dello spazio degli Strogg si trova la Macchina, una singolarità in grado di distruggere la realtà. Combatti nel tempo e nello spazio per trovare il creatore degli Strogg, distruggilo e cambia il destino di uomini e macchine".





Acquistando il rinnovato Quake II si ottiene gratuitamente anche Quake II 64, la versione originariamente uscita solo su Nintendo 64.

Al gioco non manca la modalità multigiocatore (anche cooperativa) online e locale, con cross-play supportato tra PC (dotati di controller), Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

È possibile giocare alla co-op per 4 giocatori su schermo condiviso in locale su Xbox One, Nintendo Switch PS4 e PS5, salendo a 8 su PC e Xbox Series X|S, combattere in partite con supporto per 16 giocatori (online) e non manca il supporto per i bot online e offline nelle modalità Deathmatch e Deathmatch a squadre.

Infine, la software house ci fa sapere che la colonna sonora originale di Quake II arriverà su vinile entro la fine dell'anno tramite il partner musicale Laced Records.