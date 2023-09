È disponibile su Amazon il bundle con la PlayStation 5 e EA Sports FC 24 a 499

EA Sports FC 24 arriva nella giornata di venerdì prossimo, 29 settembre. PlayStation 5 è una delle piattaforme migliori su cui giocarlo, e infatti non è un caso che venga proposto questo fantastico bundle con console e videogioco a soli 499 euro .

Parliamo dell'erede di FIFA, basato sulla versione 3 del motore grafico Frostbite e strutturato intorno alla tecnologia HyperMotionV, costruita su dati catturati da oltre 180 match reali. Sono stati catturati i movimenti dei 22 calciatori in campo per riprodurre il movimento volumetrico degli atleti e rendere le partite più coerenti. Questo si traduce in animazioni migliori e in maggiore fisicità. Inoltre, i nuovi PlayStyles puntano a riflettere le caratteristiche uniche nell'aspetto e nelle abilità di ciascun calciatore. Sono solamente alcune delle novità, perché ci sono anche aggiornamenti all'intelligenza artificiale, alla modalità Ultimate Team, per VOLTA FOOTBALL e a molti altri aspetti del gioco, mentre è possibile giocare in multiplayer cross-play tra PlayStation, Xbox e PC.