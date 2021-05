Dying Light 2 Stay Human è ufficiale: trailer e data di uscita del survival horror

Era da due anni che non vedevamo in azione Dying Light 2, secondo capitolo dell'originale survival horror di Techland. La compagnia polacca ha rotto il silenzio e, poche ore fa, ha tenuto una presentazione dedicata al nuovo capitolo, svelando un gioco molto più ambizioso di quanto ci aspettassimo. Sottotitolato Stay Human, il nuovo Dying Light ci catapulterà nuovamente in una città infestata di zombi, ma i non-morti non rappresenteranno l'unica minaccia per il protagonista.

Oltre a mostrarci il gioco in un lungo filmato di gameplay, Techland ha svelato la data di uscita ufficiale di Dying Light 2 Stay Human. L'attesa non sarà troppo lunga.

Dying Light 2 arriverà il 7 dicembre 2021 su console e PC

Nella demo presentata all'E3 2019, gli sviluppatori di Techland ci avevano parlato di un open world in continuo cambiamento, in cui le decisioni del giocatore avrebbero alterato il corso degli eventi e l'aspetto stesso dell'ambientazione. Partendo da queste basi si è arrivati a concepire una formula ancora più ricca, con un gameplay stratificato e una storia molto promettente.

Il protagonista di Dying Light 2 Stay Human è Aiden Caldwell, un forestiero che ha due soli obiettivi: svelare un mistero del suo passato e sopravvivere. Le sue ricerche lo condurranno alla Città, ultimo bastione dell'umanità: la storia di Aiden è ambientata 15 anni dopo l'apocalisse pandemica che ha devastato la civiltà, i cui superstiti si sono riuniti in gruppi e fazioni. In tale contesto, il nostro alter ego dovrà scegliere attentamente chi combattere e con chi allearsi; ogni decisione, come dicevamo, avrà determinate conseguenze.

Mentre Aiden collaborerà alla ricostruzione e alla difesa della Città durante le ore del giorno, di notte, tutto cambia: orde di zombi si riverseranno nelle strade della Città, svelando l'esistenza di mostuose aberrazioni che hanno subito nuove mutazioni negli ultimi 15 anni. Aiden dovrà sfruttare le sue abilità parkour per evitare gli scontri diretti con gli zombi e raggiungere il rifugio più vicino. Chi oserà sfidare la notte degli zombi avrà diritto a preziosi pezzi di equipaggiamento.

Osservando il trailer siamo rimasti molto colpiti dal sistema di combattimento, tanto coinvolgente quanto realistico a una prima occhiata: Techland sembra aver migliorato notevolmente gli scontri ravvicinati, sarà l'occasione perfetta per scatenare il nuovo arsenale di Aiden.

Come annunciato alla fine del filmato, Dying Light 2 Stay Human sarà disponibile dal 7 dicembre 2021 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One.