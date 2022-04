Dragonflight, annunciata la nuova espansione di World of Warcraft

World of Warcraft: Dragonflight sarà ambientata sulle lussureggianti e primordiali Isole dei Draghi, terra natale e luogo d'origine della stirpe dei draghi. La nuova espansione, la nona per World of Warcraft, includerà un nuovo sistema di talenti, aggiornamenti al sistema delle professioni e una nuova interfaccia HUD.

World of Warcraft: Dragonflight

Quanto alla lore, mentre forze da tempo dormienti si risvegliano nella loro sacra terra natale, i draghi di Azeroth - talvolta alleati e talvolta avversari delle razze mortali - richiamano gli eroi dell'Orda e dell'Alleanza per fare i conti con le minacce in agguato e gli antichi misteri che si stanno per risvegliare.

Le Isole dei Draghi si sono risvegliate dopo essere rimaste dormienti per 10.000 anni e gli Aspetti del Drago hanno fatto ritorno a casa per riprendersi il proprio regno. Tutti, incluso lo Stormo dei Draghi Neri, un tempo distruttivo, devono fare i conti con il proprio passato violento e le azioni cataclismiche di Alamorte.

Con l'aumento del nuovo livello massimo a 70, i giocatori potranno progredire esplorando quattro nuove zone delle Isole dei Draghi: le turbolente Sponde del Risveglio, le immense Pianure di Ohn'ahran, la brulla Vastità Blu e la maestosa e antica Thaldraszus.

L'espansione comprende la nuova razza dei Dracthyr, che indossa equipaggiamenti di maglia, la quale può giurare fedeltà all'Orda o all'Alleanza e ha a disposizione solo la classe dell'Evocatore. L'Evocatore può scegliere tra due specializzazioni che uniscono le magie degli Stormi dei Draghi. L'assaltatore a distanza, con la specializzazione Devastazione, si affida alla magia rossa delle esplosioni e blu della concentrazione, mentre il guaritore, con la specializzazione Conservazione, usa la magia verde rigenerante e quella di bronzo che piega il tempo.

Un nuovo tipo di incantesimo, esclusivo dei Dracthyr, il Potenziamento, permette di caricare gli altri incantesimi per ottenere un effetto maggiore. Potenziamento può essere affiancato dall'attacco Alito del Drago, che soffia fuoco lungo una linea ai piedi del Dracthyr. Possono anche respingere indietro i nemici con l'incantesimo Battito d'Ali. Come il Cavaliere della Morte e il Cacciatore di Demoni prima di loro, anche i Dracthyr inizieranno a un livello più alto, ossia al livello 58.

Il Volo Draconico, una nuova forma di spostamento per vie aeree, inoltre, permetterà ai giocatori di volare sul dorso di un drago delle Isole dei Draghi, con il quale essi faranno amicizia in ognuna delle quattro nuove regioni man mano che saliranno di livello. Le opzioni di personalizzazione per i draghi si sbloccano col progredire del personaggio, che può collezionare nuovi aspetti e nuove abilità che lo porteranno a volare sempre più in alto, più lontano e più velocemente.

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic arriverà più avanti nel corso di quest'anno. Sarà una ripubblicazione dell'espansione di WoW del 2008 e disponibile senza alcun costo aggiuntivo per tutti i giocatori con un abbonamento a World of Warcraft attivo.

I giocatori potranno creare dei personaggi Cavalieri della Morte con un aggiornamento ai contenuti precedente al lancio di Wrath of the Lich King Classic. La nuova professione Inscription permette ai giocatori di incidere glifi mistici che alterano l'aspetto e modificano le proprietà di incantesimi e abilità, così come di creare potenti monili e accessori. Inoltre, le imprese arriveranno anche su WoW Classic, fornendo ai giocatori nuove ricompense per i loro successi e i loro risultati.

In linea con la filosofia di WoW Classic, i giocatori potranno rivivere storiche spedizioni da 5 personaggi senza lo strumento automatico della Ricerca delle Spedizioni, continuando a mantenere il controllo delle proprie avventure in luoghi come Azjol-Nerub o rivivendo i momenti chiave della storia di Arthas in The Culling of Stratholme. Inoltre, potranno avventurarsi nuovamente nella necropoli sospesa di Naxxramas, un'incursione da 10 giocatori che è un aggiornamento della versione originale da 40 giocatori presente nella pre-espansione di World of Warcraft.

Il livello massimo è stato alzato a 80 e i giocatori che non hanno altri personaggi pronti ad affrontare i pericoli di Northrend potranno approfittare del potenziamento del personaggio al livello 70, un servizio facoltativo disponibile all'approssimarsi del lancio di Wrath of the Lich King Classic.

Infine, il Barbiere, che fu introdotto proprio con l'espansione Wrath of the Lich King originale, offrirà la possibilità di cambiare il genere del personaggio, per dare ai giocatori maggiori libertà usando l'oro in gioco piuttosto che la valuta nella vita reale.