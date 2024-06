Dragon Age The Veilguard: i dettagli sulla creazione del personaggio

Nella fase di creazione del personaggio in Dragon Age: The Veilguard, i giocatori dovranno scegliere per il proprio Rook personalizzato sia una classe che una fazione, con ripercussioni evidenti sulle fasi avanzate di gioco.

Dopo aver personalizzato gran parte del corpo del proprio Rook, come ad esempio il tipo e il materiale delle corna nel caso sia un Qunari, tra le centinaia di opzioni disponibili in Dragon Age: The Veilguard sarà il momento di selezionare la classe, e successivamente la fazione. Lo si apprende dal nuovo coverage di Game Informer.

Dragon Age The Veilguard: come i giocatori personalizzeranno Rook

Ci sono tre classi tra cui scegliere: Ladro, Mago e Guerriero. Come suggeriscono i nomi, ciascuna presenta un sistema di combattimento unico e si gioca in modo diverso. Ogni classe, a sua volta, ha tre sottoclassi che definiscono ulteriormente il personaggio. Il Ladro può essere "Duelist", più veloce, con due lame per attacchi rapidi; "Saboteur", il quale utilizza trucchi e trappole; e "Veil Ranger", specializzato negli attacchi a distanza con l'arco. Per il Mago, invece, abbiamo: "Death Caller", che utilizza la necromanzia; "Evokers", che padroneggia fuoco, ghiaccio e fulmini; e "Spellblade", che usa attacchi magici all'interno del combattimento corpo a corpo. Infine, il Guerriero si specializza in "Reaper", il quale usa lame della notte per rubare la vita dei suoi avversari e ottenere abilità innaturali; "Slayer", esperto di armi a due mani; e "Champion", un combattente difensivo e tattico.

Queste specializzazioni non sono rilevanti all'inizio del gioco, poiché ci si specializza attraverso gli alberi delle abilità man mano che si avanza nel gioco. Tuttavia, è importante verificare il potenziale di ogni classe prima di sceglierla. Dopo la classe, nella fase di creazione del personaggio i giocatori selezioneranno anche una fazione. Ogni fazione ha abiti casual unici, che saranno indossati in specifiche scene di intermezzo quando il personaggio non indossa armature, e tre tratti unici.

La direttrice del gioco di Dragon Age: The Veilguard, Corinne Busche, afferma che questa selezione della fazione, che si lega al background del personaggio, determina chi era il proprio Rook in passato, come ha incontrato Varric, perché viaggia con lui invece che con la sua fazione e altro ancora. "La trama di The Veilguard non prevede di salvare il mondo da soli, ma si avrà bisogno dei compagni, ma anche delle fazioni e di altri gruppi nel mondo," spiega il direttore creativo John Epler. "Li aiuti, e loro ti aiutano a loro volta."

All'interno di ogni fazione ci saranno, poi, dei personaggi con cui il giocatore dovrà interagire ed empatizzare. Alcuni di loro potrebbero non essere d'accordo con le nostre decisioni, mentre con altri si potrebbe creare un rapporto speciale. I personaggi delle fazioni servono proprio a rendere queste ultime più profonde e tangibili, onde evitare il rischio che rimangano troppo spersonalizzate.

BioWare ha recentemente modificato il nome del nuovo capitolo di Dragon Age da Dreadwolf a The Veilguard proprio per mettere in risalto i "buoni" piuttosto che il "cattivo", Solas, come abbiamo visto qui. Come sanno gli appassionati della lore di Dragon Age, Varric Tethras è un nano che svolge il ruolo di narratore, mercante e avventuriero. Varric è noto per il suo senso dell'umorismo, il suo talento nella narrazione e la sua balestra di nome Bianca. È stato un personaggio giocabile in Dragon Age II e un compagno importante in Dragon Age: Inquisition. Nel contesto di Dragon Age: The Veilguard, Varric ritorna come un personaggio chiave, viaggiando con il protagonista (Rook) e svolgendo un ruolo significativo nella trama e nelle dinamiche tra i personaggi.

Solas, poi, è un altro personaggio centrale nella serie di Dragon Age, introdotto per la prima volta in Dragon Age: Inquisition. È un elfo misterioso, oltre che un potente mago, noto anche come il "Lupo Solitario". Solas è un esperto dei Varchi (rift) e della magia del Velo, la barriera tra il mondo fisico e il mondo degli spiriti. Nel corso di Inquisition, Solas rivela di essere Fen'Harel, il dio elfico della ribellione e dell'inganno. La sua vera identità e i suoi piani diventano un punto focale alla fine del gioco, quando si prepara a essere uno degli antagonisti principali nei futuri titoli, incluso Dragon Age: The Veilguard. Infine, Rook sarà il protagonista controllato dal giocatore in Dragon Age: The Veilguard e, come abbiamo visto, sarà personalizzabile.