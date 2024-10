Dovrete risolvere un puzzle per usare questa stupenda Xbox Series X a tema Indiana Jones

Microsoft ha svelato una particolarissima Xbox Series X a dedicata a Indiana Jones e l'Antico Cerchio. La console viene consegnata in uno scrigno che richiede la risoluzione di un puzzle per essere aperto.

In occasione dell'imminente lancio di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, Microsoft ha svelato una Xbox Series X in edizione estremamente limitata ispirata al noto archeologo. Nel caso aveste in mente di acquistarne una, vi anticipiamo che non sarà in vendita, ma può essere ottenuta solo tramite concorso.

Certo, non è la prima volta che la casa di Redmond presenta progetti speciali unici nel loro genere. In passato abbiamo già visto console "moddate" dedicate ad altri titoli o controller personalizzati in maniera bizzarra come quelli dedicati a Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) all'odore di pizza o quelli realizzati per il film Deadpool e Wolverine con un vero e proprio "posteriore" applicato sul retro.

Tuttavia, per questa esclusiva edizione di Indiana Jones non sarà sufficiente aprire una scatola per ammirarne la bellezza. La console, infatti, sarà consegnata all'interno di uno scrigno, il quale richiederà la risoluzione di un puzzle per essere aperto.

Per quanto riguarda l'estetica, Microsoft ha optato per una colorazione completamente dorata che fa apparire la console come un enorme lingotto, complice la sua forma a parallelepipedo perfetto. Ancor più interessante, però, è il controller a corredo.

Questo riprende la colorazione dorata nella parte posteriore, mentre quella anteriore presenta una superficie marrone texturizzata che ricorda il pellame del famosissimo giubbotto di Indy. Inoltre, i quattro tasti azione presentano una forma a diamante con colorazioni traslucide ispirate alle pietre preziose.