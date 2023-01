Dottore della Peste: in Fortnite torna una skin scomparsa per tutto il periodo della pandemia

Dottore della Peste è una skin di Fortnite, il popolare gioco di Battle Royale free-to-play di Epic Games, appartenente al set cosmetico Grim Medicine. È stata originariamente rilasciata nel mese di ottobre 2018 e rimossa nel successivo mese di marzo 2019. Fin qui niente di strano, visto che le skin vanno e vengono dallo store interno di Fortnite: il punto è che Dottore della Peste non ha più fatto ritorno da quel momento, scomparendo in tutto il periodo della pandemia da Covid-19.

I fan teorizzarono che il set cosmetico Grim Medicine fosse stato inserito nella black list dei contenuti da non riproporre e ritirato da Epic a causa della pandemia. Una teoria che ha senso, poiché includere questo tipo di skin durante il culmine della pandemia che ha ucciso oltre 6 milioni di persone in tutto il mondo sarebbe stato sicuramente di cattivo gusto. Non è irragionevole, infatti, che Epic abbia deciso di ritirare gli articoli a tema peste dalla rotazione del negozio per evitare qualsiasi controversia.

Dottore della Peste, a causa della sua difficile reperibilità, è diventata molto rara, dato che è rimasta a disposizione per l'acquisto per un brevissimo periodo di tempo. Da quando Epic l'ha riabilitata, però, è subito diventata una delle skin in assoluto più vendute di Fortnite.

Epic non ha mai confermato ufficialmente il motivo che ha portato alla rimozione del set Grim Medicine dalla rotazione, e la connessione con la pandemia è solo una teoria da parte dei fan. I quali, ora, sono entusiasti di vederla tornare e incuriositi per la sua lunga assenza. Fortnite è il noto sparatutto PVP gratuito che negli ultimi anni è diventato uno dei giochi più popolari al mondo. Supporta il crossplay fra le tantissime piattaforme in cui è stato rilasciato e continua ad espandersi con i personaggi di altri franchise, come Star Wars, Dragonball Z e Street Fighter.