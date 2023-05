Dopo 7 anni la Master Ball sbarca su Pokémon GO

A sette anni di distanza dal lancio del gioco sui dispositivi mobili, arriva finalmente anche su PokÚmon GO la Master Ball. I giocatori, attraverso una missione, potranno ricevere la famosa sfera che fornisce il 100% di possibilitÓ di catturare un PokÚmon, ma ne sarÓ disponibile una soltanto.

La Master Ball rappresenta uno degli strumenti pi¨ utilizzati dai giocatori dei titoli PokÚmon sulle piattaforme Nintendo da tempo immemore. Consente di catturare qualsiasi PokÚmon al primo tentativo, utile soprattutto con le creature pi¨ rare che tendono a fuggire. Tuttavia, su PokÚmon GO non Ŕ mai stata disponibile fino a questo momento.

Per ottenerla, sarÓ necessario portare a termine le missioni storia stagionali, la cui parte finale sarÓ rilasciata il prossimo 22 maggio. I giocatori avranno tempo fino alla conclusione della stagione, fissata al primo giugno, per attivare la missione e completarla. Una volta raggiunto l'obiettivo, potranno richiedere la loro prima Master Ball.

Seppur l'unica disponibile per il momento, Niantic ha anticipato che con i prossimi aggiornamenti verranno introdotti nuovi metodi per acquisire questi ambiti oggetti. Lo sviluppatore, infatti, ha dichiarato che Ŕ giÓ pronta una roadmap per questa estate che introdurrÓ numerose novitÓ.

"Durante i vostri viaggi, potreste aver sentito parlare della migliore PokÚ Ball in circolazione, le cui prestazioni sono davvero eccellenti: la Master Ball. Se usata, vi permetterÓ di catturare tutti i PokÚmon che incontrerete in PokÚmon GO senza mai fallire, che sia in natura, dopo i raid, tramite moduli esca o aroma avventura giornaliera" si legge nella nota di Niantic.