Dopo 27 anni, DOOM e DOOM II ricevono il supporto per il widescreen 16:9

Il primo capitolo della serie DOOM ha visto il suo debutto nell'ormai 'lontano' 1993, eppure ciò non ha impedito a Bethesda - attuale publisher del franchise - di aggiornare nuovamente lo sparatutto, implementando alcune feature di 'nuova' generazione.

Ecco dunque che le DOOM e DOOM II ricevono finalmente il supporto alle risoluzioni 16:9 in widescreen, consentendo ai giocatori di godersi il sanguinolento first-person shooter a tutto schermo

DOOM e DOOM II vengono aggiornati su PC, console e mobile



La trilogia originale di DOOM è recentemente tornata sul mercato grazie alla riedizione Classic, che ha portato su console i primi tre episodi dell'infernale saga di id Software. Qualche mese fa Bethesda aveva introdotto una patch per il supporto ai 60 fps, mentre lo scorso giovedì ha rilasciato un ulteriore aggiornamento per un'altra importante feature - destinata anche agli utenti PC.

Come si legge nel post sul blog ufficiale di Bethesda, "il sistema di rendering del DOOM originale è stato modificato per offrire un formato 16:9 senza effetto letterbox. Per ottenere questo formato widescreen, è stato aumentato il campo visivo anziché tagliare la parte superiore e inferiore dell'immagine".

Il supporto al widescreen 16:9 è ora disponibile per gli utenti di DOOM Classic. L'update può essere scaricato anche dai possessori di Ultimate DOOM e DOOM II: Hell on Earth su Steam, i quali riceveranno automaticamente le nuove riedizioni contenute nell'ultima raccolta; le versioni DOS originali resteranno comunque accessibili via Steam, in forma opzionale.

A proposito di PC, l'engine di DOOM può ora caricare le ultime patch di DeHackEd, uno dei primi tool dedicati al modding del gioco originale; i nuovi add-on consentiranno agli utenti di utilizzare armi inedite e di modificare il comportamento dell'IA. Inoltre, da oggi i giocatori possono inserire i codici per i cheat utilizzando la tastiera.

Le versioni console di DOOM Classic non accolgono solo il supporto 16:9. Su Nintendo Switch e PS4 viene introdotta la mira con giroscopio, permessa dai controller Joy-Con e dal DualShock 4 - quest'ultimo può essere usato anche su PC, per usfruire della medesima feature. La patch per iOS introduce anche il supporto ai controller, nuovi layout per i comandi touch e una modalità a 120Hz per chi giocherà su iPad Pro.