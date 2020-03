Doom Eternal non gira in vero 4K su Google Stadia

Alla Game Developers Conference (GDC) 2019, Marty Stratton di id Software disse che Doom Eternal avrebbe girato "alla vera risoluzione 4K, con HDR e a 60 fps costanti" su Stadia. A quanto pare tali obiettivi non saranno rispettati. Se da una parte Doom Eternal su Stadia funziona "in Full HD a 60 fps su schermi su schermi HD", per quanto riguarda il 4K (2160p) non si parla di vero 4K ma di upscaling dalla risoluzione 1800p, sempre a 60 fps. Confermato invece il supporto HDR secondo i requisiti pubblicati sul sito del gioco.

In pratica il gioco girerà e apparirà esattamente come Xbox One X, nonostante Google abbia dichiarato che le prestazioni grafiche di Stadia siano superiori alla console Microsoft e alla PS4 Pro messe insieme. Non si tratta di un cambiamento devastante, ma è un ulteriore segnale che gli sviluppatori stanno faticando a estrarre il massimo della potenza da Stadia.

Puoi avere infatti tutti i teraFLOPs che vuoi, ma da sempre la parte software può fare una grande differenza: non solo la capacità di poter apportare le giuste ottimizzazioni, ma anche gli strumenti di sviluppo rivestono un ruolo importante. Altri giochi non hanno rispettato le attese. Il rendering nativo di Red Dead Redemption 2 non supera 1440p, con l'upscaling al 4K, mentre Destiny 2 è renderizzato nativamente a 1080p e subisce l'upscaling, ma non va oltre i dettagli medi.

Non è da escludere che Doom Eternal, nel giro di un anno, abbia subito modifiche tali da renderlo più pesante di quanto si prevedesse in origine. Va inoltre detto che non è chiaro a quelle impostazione grafica giri il gioco su Stadia. Vedremo "il risultato sul campo" non appena il gioco diventerà disponibile sulla piattaforma.