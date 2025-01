DLSS Swapper aggiunge il supporto a FSR e XeSS, in arrivo anche il DLSS 4

DLSS Swapper ha esteso il supporto a FSR di AMD e XeSS di Intel consentendo così a tutti i giocatori di aggiornare gli scaler con un semplice clic. Il software può essere scaricato direttamente da GitHub e consente di gestire agevolmente tutte le tecnologie dei produttori di GPU.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, DLSS Swapper è un piccolo software che consente di aggiornare la versione dello scaler integrato nel gioco. Questo avviene grazie alla sostituzione dei file dll che molto semplicemente vengono rimpiazzati da quelli più nuovi.

Ovviamente, il gioco deve già supportare una o più tecniche di upscaling, altrimenti l'opzione per l'aggiornamento verrà oscurata. La differenza nella nuova versione sta nel supporto a FSR 3.1 di AMD, XeSS, XeSS Frame Generation e XeLL di Intel, oltre che Frame Generation e Ray Reconstruction di NVIDIA.

La nuova versione dell'utility introduce anche nuove funzionalità come la possibilità di aggiungere giochi manualmente, di utilizzare copertine personalizzate o scrivere appunti per ogni singolo titolo così da mantenere in memoria ogni modifica effettuata.

Il tool è completamente gratuito e rappresenta un'ottima soluzione per effettuare gli aggiornamenti senza attendere che siano gli sviluppatori dei giochi a rilasciarli. Tuttavia, va sottolineato che aggiornare all'ultima versione non garantisce la correzione di bug o un miglioramento generale dell'esperienza, anzi talvolta è possibile riscontrare malfunzionamenti, ma è possibile effettuare il rollback in ogni momento.

Inoltre, trattandosi di una modifica ai file di gioco, è sconsigliabile forzare gli aggiornamenti nei titoli multiplayer. Questi potrebbero essere rilevati dall'anticheat con software di terzi facendo incorrere in giocatori in penalità o, nei casi peggiori, in un ban.