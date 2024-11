Divinity Original Sin 2 Definitive Edition: arrivano le versioni PS5 e Xbox Series X|S

L'apprezzato gioco di ruolo di Larian Studios, considerato l'antesignano di Baldur's Gate 3, sarebbe in arrivo per le piattaforme di attuale generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X|S

PEGI ha pubblicato le classificazioni per le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Divinity Original Sin 2 Definitive Edition, ancora non annunciate ufficialmente. Questo confermerebbe l'esistenza dei progetti di conversione del gioco di ruolo che sulle piattaforme con Windows è arrivato nel 2017.

Arrivato prima di Baldur's Gate 3, Divinity Original Sin 2 condivide con il primo il motore grafico e alcune delle meccaniche di gioco il che, secondo alcuni, avrebbe contribuito a lanciare l'immenso successo dello stesso Baldur's Gate 3, più volte premiato come migliore videogioco del 2023. Anche per questi motivi, il team belga di Larian Studios potrebbe voler ridare visibilità al suo precedente capolavoro.

La trama di Divinity Original Sin 2 ruota intorno alla divinità e al potere proibito della "Sorgente" (Source), che i giocatori possono manipolare. Il gioco offre una trama intricata con decisioni che influenzano l'esito della storia e i giocatori possono creare un personaggio personalizzato o scegliere tra sei personaggi predefiniti, ognuno con la propria storia e motivazioni.

Il combattimento è a turni e si basa su una strategia profonda. I giocatori devono gestire risorse come punti azione e sfruttare l'ambiente, combinando effetti elementali (fuoco, ghiaccio, elettricità) per creare sinergie o ostacolare i nemici. Proprio il sistema di combattimento non è molto dissimile da quello di Baldur's Gate 3, anche se quest'ultimo incrocia le regole di Dungeons & Dragons. Qui è possibile leggere la recensione completa di Divinity Original Sin 2.