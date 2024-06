Diablo IV, la Stagione 5 è adesso disponibile per tutti nel PTR: le novità

Il regno di Sanctuarium si prepara ad affrontare una nuova ondata di terrore con l'arrivo della quinta stagione di Diablo IV, prevista al debutto per il 6 agosto. Blizzard ha svelato i dettagli di questa nuova fase del gioco, che si preannuncia come un ponte cruciale verso la prima espansione completa, "Vessel of Hatred", in uscita l'8 ottobre.

Fra le novità della nuova stagione c'è l'introduzione delle Orde Infernali, una modalità di gioco basata su ondate di nemici dalla difficoltà crescente: i giocatori si troveranno a fronteggiare orde di demoni in scontri frenetici della durata di 90 secondi, accumulando un materiale chiamato "Burning Aether" da scambiare per bottino e ricompense. La sfida si intensificherà con l'introduzione di modificatori di gioco, le cosiddette "offerte infernali", che aumenteranno sia la difficoltà che i premi in palio.

Diablo IV, Blizzard anticipa le novità della Stagione 5: aperto il PTR

Il culmine di questa nuova modalità sarà lo scontro con tre dei cinque membri del Fell Council, figure note ai fan di Diablo 2 ora al servizio di Mefisto, il Signore dell'Odio. Questo collegamento narrativo getta le basi per l'imminente espansione, creando un filo conduttore tra il presente del gioco e il suo futuro. A differenza delle stagioni precedenti, la quinta stagione introduce elementi destinati a rimanere nel gioco anche dopo la sua conclusione. Le nuove missioni saranno disponibili sia nel reame stagionale che in quello eterno, offrendo ai giocatori un'esperienza narrativa che si estenderà oltre i confini temporali della stagione stessa.

Per iniziare la nuova serie di missioni, sarà necessario raggiungere il World Tier 3, completando la campagna principale, raggiungendo almeno il livello 48 e superando il dungeon della Cattedrale della Luce al World Tier 2.

La quinta stagione porta con sé anche una revisione significativa del sistema degli oggetti unici, che saranno ulteriormente potenziati per incoraggiare i giocatori a sperimentare nuove build dei personaggi. Gli oggetti ultra-rari, ora ribattezzati come "mitici", avranno un proprio colore distintivo e persino un suono specifico al momento del loro ottenimento, sottolineando la loro importanza nell'ecosistema del gioco. Blizzard ha anche annunciato l'apertura di nuove combinazioni di armi e classi: i negromanti potranno brandire mazze e asce, gli stregoni avranno accesso a spade e mazze a una mano, e anche per i druidi ci saranno novità in tal senso.

Per affinare questi cambiamenti, Blizzard ha aperto un Public Test Realm (PTR) della durata di una settimana, a partire da oggi, 25 giugno, accessibile ai giocatori PC tramite il launcher Battle.net. Questo test permetterà agli sviluppatori di raccogliere feedback preziosi e apportare gli ultimi aggiustamenti prima del lancio ufficiale. La nuova stagione avrà una durata inferiore rispetto a quelle precedenti, due mesi, configurandosi però come un preludio all'espansione "Vessel of Hatred".