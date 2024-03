Diablo IV: ecco il Ray Tracing e il weekend Benedizione della Madre

L'arrivo del Ray Tracing in Diablo IV rende le ombre più realistiche e precise. Anche i riflessi risultano ora più realistici e rivelano maggiori dettagli ambientali, con maggiore profondità ai riflessi nell'acqua che contribuisce ad arricchire la narrativa ambientale. La funzionalità di occlusione ambientale, ovverosia la misura di quanto una superficie risulti oscurata dalle ombre delle luci circostanti, è stata aggiornata e migliorata.

Anche le ombre di contatto sono state aggiornate perché si applichino a più personaggi. Inoltre, i giocatori che possiedono una GeForce RTX serie 40 possono potenziare le impostazioni del Ray Tracing e il framerate con la frame generation di NVIDIA DLSS 3, mentre con altre schede GeForce RTX è possibile migliorare le prestazioni con la tecnologia Super risoluzione DLSS 2. Tutti questi miglioramenti arrivano con la patch 1.3.5.

Quanto a "Benedizione della Madre", è un evento a tempo che comporta una più veloce acquisizione di punti esperienza e oro a un tasso aumentato del 35%. Qui si trovano altri dettagli.

Ricordiamo, inoltre, che dalla giornata di domani Diablo IV sarà disponibile anche attraverso Xbox Game Pass, sia su console che su PC. Si tratta del primo titolo Activision Blizzard a sbarcare sul servizio ad abbonamento di Microsoft, come frutto dell'accordo di acquisizione recentemente perfezionato dalla casa di Redmond. Le istruzioni dettagliate per collegare l’account Battle.net al profilo Microsoft per la prima volta o per creare un account Battle.net per effettuare il collegamento si trovano a questo indirizzo.

I giocatori di Diablo IV, infine, saranno interessati alle novità che verranno introdotte a maggio con la Stagione 4, la quale promette una rivoluzione alle meccaniche di gioco di base.