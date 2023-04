Diablo IV è entrato in fase Gold: tutto pronto per il lancio del 6 giugno

Diablo IV è ufficialmente entrato in fase Gold in vista del debutto fissato il 6 giugno. Con fase gold si intende che lo sviluppo della build di lancio del gioco è terminata e d'ora in avanti gli sviluppatori lavoreranno per rifinire ulteriormente il gioco tramite patch che saranno pubblicate post-lancio.

"L'entrata nella fase Gold è una tappa fondamentale per l'incredibile team di Diablo IV, che ha lavorato duramente alla realizzazione del nuovo capitolo di questo iconico franchise. Si tratta di un passo concreto e significativo verso il lancio del 6 giugno", ha dichiarato Rod Fergusson, general manager di Diablo.

"Non vediamo l'ora che tutti i giocatori possano cimentarsi nel gioco completo, sia che si tratti di veterani del franchise, sia di giocatori che si avvicinano per la prima volta al titolo: prendere parte all'incredibile narrazione, provare le classi, le build dei personaggi ed esplorare ciò che l'endgame e l'oscuro mondo di Sanctuarium hanno da offrire".

I giocatori che si immergeranno nel mondo di Diablo IV avranno molteplici opzioni per creare il personaggio che desiderano, scegliendo tra cinque diverse classi, una miriade di cosmetici, abilità e anche il percorso che vogliono intraprendere nel mondo di gioco. Ad attenderli una campagna completa, oltre 120 dungeon, decine di missioni secondarie, boss e moltissime di aree da esplorare.

L'approdo alla fase Gold è passato, come molti voi sapranno, dall'accesso anticipato e dall'open beta nei fine settimana del 17 marzo e del 24 marzo. In tali occasioni sono state affrontate più di 61,5 milioni di ore di gioco, uccisi più di 29 miliardi di mostri e sono state ottenute 2,6 milioni di Sacche del Lupo della Beta.

Durante il fine settimana della beta, i molti feedback ricevuti hanno permesso al team di sviluppo di apportare un'ampia gamma di correzioni e aggiornamenti che saranno presenti al lancio. Tra questi ne segnaliamo alcuni:

Le cantine ora prevedono consistentemente un forziere al completamento, inoltre la probabilità che si presenti un evento della spedizione è stata aumentata.

Tutte le classi dei personaggi hanno ricevuto aggiornamenti a varie abilità.

Varie spedizioni sono state ottimizzate in tutte le zone per minimizzare la necessità di tornare indietro. Gli eventi delle spedizioni ora avvengono molto più di frequente.

Boss come T'chort, Malnok, Vhenard e altri sono stati riprogettati per tenere conto della loro difficoltà in mischia, portando a modifiche agli attacchi e alle meccaniche di combattimento. Anche la difficoltà del Macellaio è stata ricalibrata e proporrà una sfida maggiore ai Livelli del Mondo III e IV.

Implementati vari miglioramenti generali, inoltre adesso tutte le classi hanno accesso ad abilità per liberarsi dagli effetti debilitanti, ognuna col proprio tempo di recupero.

Risolti vari problemi relativi all'interfaccia, tra cui la chat che ora viene mostrata sul lato sinistro della schermata e il font Sans Serif che sarà sostituito da un altro font Serif.

La prossima diretta live d'aggiornamento sullo sviluppo di Diablo IV è prevista per il 20 aprile alle 20:00, con il direttore di gioco Joe Shely, il direttore di gioco associato Joseph Piepiora e il direttore della community associato Adam Fletcher, assieme allo youtuber e twitcher Rhykker. La live sarà disponibile sui canali Twitch e YouTube ufficiali di Diablo.