Diablo Immortal si aggiorna il 21 settembre: ecco le novità di Rinascita Oscura

Con il nuovo aggiornamento Rinascita Oscura in arrivo il 21 settembre, i giocatori di Diablo Immortal si preparano a vivere un'esperienza rinnovata e nostalgica allo stesso tempo. Come svelato dagli sviluppatori, strani eventi e sparizioni a Wortham porteranno i giocatori in un luogo iconico per tutti i fan di Diablo: la Cattedrale di Tristram.

La Cattedrale non è di certo una novità nel lore di Diablo, tuttavia con la nuova espansione il dungeon si presenterà cambiato e stravolto, pur mantenendo diversi ambienti familiari per i fan della saga. Ad attenderci non troveremo solamente il temibile Macellaio, ma anche un nuovo e misterioso nemico, del quale ancora non sono stati svelati dettagli. La Cattedrale di Tristram rivivrà come nuova spedizione affrontabile in gruppo, con nuove sfide inedite per il titolo Blizzard.

Diablo Immortal, l'espansione Rinascita Oscura arriverà il 21 settembre

Rinascita Oscura porterà anche diverse novità e aggiunte: per la prima volta i giocatori potranno mettersi alla prova in una modalità PvP chiamata Vicolo del Sangue, pensata per rinnovare le dinamiche tra clan avversari. In questa nuova arena i membri dell'Ombra dovranno collaborare ed usare tutte le loro abilità per abbattere le difese degli Immortali, sabotando le loro torri sentinella e distruggendo il Cuore di Cristallo. Una vittoria in Vicolo del Sangue garantirà importanti bonus da usare nella componente Veglia delle Lame del Ciclo del Conflitto.

Per permettere anche ai nuovi giocatori di fare pratica e ottenere ricompense extra, Vicolo del Sangue sarà disponibile dal 21 settembre al 5 ottobre in una versione temporanea 4v4, pensata per chi è alle prime armi o vuole accumulare più esperienza prima di lanciarsi nella competizione ufficiale.

Con Rinascita Oscura si potrà partecipare alla Veglia delle Lame in due modi: con le Previsioni e con la modalità Spettatore. I giocatori potranno osservare lo scontro tra Ombre e Immortali e fare pronostici su chi ne uscirà vincitore, ottenendo ricompense e bonus in base all'esito degli scontri. Per il resto, i giocatori potranno ottenere 3 nuove Gemme Leggendarie, avanzare nel Pass Battaglia della Stagione 18 e trovare nuovi cosmetici nel Mercato Fantasma. Ritorneranno gli eventi a tempo Recluta un Amico e Luna Vorace, che proporranno nuovi bonus.

Rinascita Oscura promette di portare tante novità e contenuti per rinnovare l'esperienza di Diablo Immortal, regalando ai fan della saga un tuffo nel passato con la possibilità di rivivere le emozioni della Cattedrale di Tristram in una nuova veste. Nel blog ufficiale trovate tutte le novità nel dettaglio, mentre qui di seguito una lista delle novità principali, così come descritte dallo sviluppatore:

L'aggiornamento sarà disponibile dal 21 settembre dopo la manutenzione programmata dei server.