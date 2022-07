Diablo Immortal: incassati 100 milioni di dollari in meno di due mesi

Tutto procede secondo le previsioni per Diablo Immortal: lo spin-off mobile della serie Blizzard continua ad appassionare milioni di giocatori, registrando importanti incassi a tempo record. Dopo circa otto settimane, infatti, gli utenti di Immortal hanno speso più di 100 milioni di dollari attraverso gli acquisti in-app del GdR online. Nonostante le critiche della community, il free-to-play di Blizzard e NetEase si conferma un progetto commerciale di enorme successo.

Diablo conquista il mercato mobile con Immortal

Stando ai dati raccolti da SensorTower, Diablo Immortal ha impiegato meno di due mesi per superare la soglia dei 100 milioni di dollari d'incassi. Solo Pokémon Go ha saputo fare di meglio, tagliando questo traguardo in sole due settimane, mentre i popolari Fire Emblem Heroes e Fortnite hanno impiegato rispettivamente 10 e 12 settimane.

In Cina il gioco di Blizzard Entertainment e NetEase è stato lanciato lo scorso 25 luglio: a soli due giorni dalla release, Immortal si è piazzato al primo posto nella classifica cinese delle applicazioni più scaricate su App Store (in tutte le categorie). Secondo SensorTower, è negli Stati Uniti che Diablo Immortal ha registrato le entrate maggiori. La Corea del Sud è al secondo posto, seguito dal Giappone. Il 59% delle spese effettuate dai giocatori provengono da App Store, mentre il restante 41% è rappresentato dagli acquisti effettuati tramite Google Play.

Ricordiamo che gli acquisti in questione riguardano i contenuti di gioco disponibili all'interno del negozio digitale di Diablo Immortal, gioco che è stato reso disponibile in forma gratuito. Di fatto, l'acquisto di questi item è opzionale e lo stesso Mike Ybarra, ex manager di Microsoft e ora presidente di Blizzard, ha dichiarato che la monetizzazione arriva solo "alla fine del gioco".

Altri giocatori hanno però dimostrato che per potenziare il proprio personaggio è effettivamente necessario investire denaro nell'acquisto delle gemme leggendarie, oggetti considerati indispensabili nell'endgame di Diablo Immortal. Stando ai calcoli, infatti, portare un personaggio al massimo livello può costare fino a 110.000 dollari.