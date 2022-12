Diablo Immortal, in arrivo l'espansione con Stormpoint e 5 nuovi boss di Helliquary

Blizzard ha annunciato una nuova espansione per Diablo Immortal chiamata Terror's Tide, che avrà inizio il 14 dicembre, giusto in tempo per le vacanze natalizie. Si tratta del primo aggiornamento maggiore contenente una nuova zona, insieme a una serie di missioni completamente nuove e cinque Luogotenenti dell'Inferno.

La novità più importante è la nuova zona, Stormpoint, un'isola in esilio usata a lungo da Westmarch come prigione clandestina e che ospita il più grande pezzo di frammento di Pietra del Mondo esistente. Con Terror's Tide vengono aggiunti ben cinque nuovi boss di Helliquary da affrontare: Ophinneb il Velato di Pelle, Dymdrail, Guaio Strisciante, Catarag il Sole Strangolatore, Apothrus, Domatore dei Caduti, e Phangwrth, Sanguinario del Calore.

Diablo Immortal, le novità dell'espansione Terror's Tide

Diablo Immortal guadagna inoltre nuovi livelli di difficoltà: Inferno VI, VII e VIII per coloro che puntano ad aumentare il proprio livello Paragon. Terror's Tide introduce poi cinque nuove Gemme Leggendarie e viene dato il via al Battle Pass della Stagione Otto: Il Sole Nascosto. Sono in arrivo anche nuovi cosmetici con il set invernale, Grakkinskin, nel negozio di gioco e il set cosmetico Sacred Wilds nel Phantom Market. Per uno sguardo completo a tutte le novità in arrivo, agli eventi e agli aggiornamenti delle funzionalità, è possibile consultare il blog ufficiale.

Diablo Immortal è il primo MMOARPG ambientato nell'universo di Diablo: si tratta quindi di un massively multiplayer online action role-playing game, con un gameplay per alcuni versi simile a quello dei precedenti episodi ma per altri enormemente diverso. L'infrastruttura di rete suddivide i giocatori tra varie istanze online, in modo da dare in ogni momento la percezione di non giocare da soli, richiedendo la cooperazione con altri giocatori (o gruppi organizzati in brigate o clan) per portare a compimento alcune missioni. I giocatori sono chiamati ad attraversare le terre di Sanctuarium mentre cercano di impedire che il potere della creazione finisca nelle mani degli Inferi Fiammeggianti, raccogliendo i frammenti della Pietra del Mondo. Non manca la possibilità di creare oggetti, commerciare e interagire con altri giocatori, il tutto accumulando abilità e potere da poter conquistare il proprio server durante il Ciclo del Conflitto, dove i giocatori si troveranno a combattere insieme o come nemici per conquistare il titolo di Immortali.