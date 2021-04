Diablo Immortal, al via l'alfa chiusa: ecco i contenuti della versione di prova

Dopo aver messo le mani sull'alfa tecnica di Diablo II: Resurrected, guardiamo con curiosità alla sua controparte mobile, quel Diablo Immortal che porterà il diabolico hack 'n' slash di Blizzard Entertainment su smartphone e tablet. A partire dalle 02:00 di venerdì 23 aprile , Immortal apre le porte ai fortunati giocatori che prenderanno parte ai test dell'alfa chiusa, versione preliminare che offre una prima infornata di contenuti - disponibili per varie settimane.

Diablo Immortal: le novità proposte nell'alfa chiusa

Quella della Closed Alpha coincide con il secondo test legato a Diablo Immortal, titolo che promette di rivoluzionare il gaming mobile con una formula di gioco davvero ambiziosa. Si parte dalla garanzia di poter offrire un'ampia gamma di contenuti a costo zero, con la presenza di un sistema di microtransazioni dedicato esclusivamente all'acquisto di oggetti cosmetici.

Il team di Blizzard ha colto l'occasione per offrirci una dettagliata panoramica dei nuovi contenuti inclusi nell'alfa chiusa disponibile su smartphone e tablet e a cui ha già accesso un numero limitato di utenti residenti in Australia, almeno per il momento.

A differenza dell'alfa tecnica rilasciata lo scorso dicembre, la Closed Alpha include una serie di contenuti endgame, così come un incremento dell'attuale level cap - che passa dal livello 45 al 55 - e nuove modalità di gioco. Il protagonista però è il Crociato, classe già conosciuta nel più recente Diablo III che tornerà in Immortal portando con sé un versatile pool di abilità, particolarmente letali dalla media distanza, e il suo immancabile set di armature pesanti.

Parlando dell'endgame, questo sarà incarnato da un inedito sistema basato sulle fazioni: intitolato il Ciclo del Conflitto, questo catapulterà i giocatori in una serie di attività PvP e PvE in cui combatteranno come Ombre o Immortali. Le Ombre, radunate in gruppi noti come Casate Oscure, affronteranno gli Immortali portando avanti vere e proprie incursioni con l'obiettivo di prendere il loro posto e, quindi, diventare i nuovi difensori di Sanctuarium. Gli Immortali, invece, sono i difensori d'élite che si oppongono agli Inferi Fiammeggianti: un giocatore otterrà il privilegio di comandare gli altri Immortali, nominando quattro Tenenti a cui distribuire speciali bonus e buff.

Tra le attività competitive c'è il Campo di Battaglia, consistente in scontri a squadre 8 contro 8: due gruppi, divisi in attaccanti e difensori, combatteranno per contendersi il controllo (o la distruzione) dell'Antico Cuore. Ci sono inoltre due nuove zone da esplorare, Monte Zavain e Tundra Congelata, così come una nuova spedizione a cui prendere parte (la Caverna degli Echi).

Per tutti i dettagli sui contenuti dell'alfa tecnica di Diablo Immortal potete visitare il sito ufficiale.