Diablo 4 riceverà espansioni annuali oltre ai Season Pass per un supporto a lungo termine

Rod Fergusson, general manager di Diablo 4, ha rivelato che Blizzard lavora a nuove espansioni per il titolo con cadenza annuale. Il dirigente ha parlato del futuro del gioco in un'intervista con Dexerto, specificando che, a differenza del precedente capitolo, la nuova avventura riceverà aggiornamenti costanti e per molto tempo.

"Quando ci guardiamo alle spalle, ci rendiamo immediatamente conto che sono passati 11 anni tra Diablo 3 e Diablo 4, ci sentiamo come se non fossimo all'altezza dei nostri giocatori, della nostra community e di ciò che meritano. È qualcosa che stiamo correggendo in Diablo 4 con le nostre stagioni ed espansioni" ha spiegato Fergusson.

In effetti, Diablo 3, non ricevette un'accoglienza entusiastica a causa di un rilascio probabilmente frettoloso. Il gioco, inoltre, ha ricevuto una sola espansione, Reaper of Souls, che ha riscosso enorme successo, ma ha rappresentato l'unico contenuto aggiuntivo di spessore per il titolo, lasciando a bocca asciutta i giocatori per tutto questo tempo. Con Diablo 4 l'approccio di Blizzard appare completamente diverso.

"Quando pensiamo al rilascio del gioco e della prima stagione, vediamo una base solida su cui costruire [contenuti, ndr] per il futuro. Quindi, parliamo di stagioni trimestrali ed espansioni annuali, quelle sono le cose su cui ci stiamo concentrando per il nostro modello live service. Abbiamo piani, abbiamo storie che vanno ben oltre il prossimo futuro. Stiamo pianificando le nostre stagioni e le nostre espansioni, quindi è un lavoro che faremo per molto tempo. Siamo eccitati" ha spiegato il dirigente a Dexerto.

In sintesi, le espansioni "vecchio stile" non mancheranno neanche in Diablo 4, ragione per cui i Season Pass rappresentano solo un ulteriore ampliamento dei contenuti e non un rimpiazzo. Stando alle parole di Fergusson, inoltre, il team sarebbe già al lavoro sulle espansioni annuali, di conseguenza è lecito supporre che la prima possa arrivare già la prossima estate, a un anno esatto dall'uscita del gioco.