Deus Ex: un nuovo capitolo in sviluppo presso Eidos Montreal, stando ai rumor

Secondo un report di Jason Schreier, il team di Eidos Montreal avrebbe inaugurato lo produzione di un nuovo capitolo di Deus Ex. Il profetico giornalista di Bloomberg sostiene che la software house canadese sta lavorando a diversi progetti, tra cui una nuova IP e una collaborazione con Xbox. Il ritorno dell'RPG fantascientifico passerebbe invece per un episodio inedito che, a detta di Schreier, si trova attualmente nelle "primissime" fasi di sviluppo.

Nel futuro di Eidos Montreal c'è un nuovo Deus Ex (e non solo)

L'Embracer Group è a tutti gli effetti uno dei pilastri dell'industria videoludica, potendo contare su oltre 14.000 dipendenti e 124 studi interni. Tra le case di produzione controllate dal colosso svedese troviamo Gearbox, Saber Interactive e THQ Nordic. L'ultima grande operazione della compagnia risale allo scorso maggio e ha portato all'acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal - quest'ultima rinominata 'Onoma' solo tre settimane fa.

Nel suo ultimo report per Bloomberg, Jason Schreier ha parlato dell'inaspettata chiusura di Onoma e del trasferimento di alcuni membri del suo staff negli uffici di Eidos Montreal. L'ex Square Enix Montreal era infatti specializzata nello sviluppo di giochi mobile (Hitman Go), ma sembra che Embrace voglia concentrare i suoi sforzi nello sviluppo di giochi per PC e console. In compenso, la holding svedese avrebbe piani molto ambiziosi per gli sviluppatori di Deus Ex.

Schreier parla di una serie di progetti non ancora annunciati da Eidos Montreal e accenna alla cancellazione di un gioco ispirato alla serie Stranger Things. Tra i titoli in cantiere ci sarebbe invece una nuova IP - di cui non conosciamo ancora i dettagli - ed un nuovo capitolo di Deus Ex, franchise che ha visto la sua ultima comparsa nel 2016 con l'apprezzato Mankind Divided.

L'insider afferma che il nuovo capitolo della serie fantascientifica è ancora in fase di pre-produzione - non aspettiamoci dunque un annuncio in tempi brevi.

Eidos Montreal, which remains intact, canceled the Stranger Things-inspired "kids on bikes" game that was rumored recently. They're now working on:

1) A new IP (recently rescoped)

2) A new Deus Ex (very very early)

3) co-dev partnerships with Xbox including Fable — Jason Schreier (@jasonschreier) November 1, 2022

Non solo, ma Schreier afferma che Eidos Montreal starebbe anche lavorando a stretto contatto con Microsoft per i giochi destinati alle piattaforme Xbox. Stando al presunto accordo, il team canadese co-svilupperà alcune esclusive Xbox, tra cui l'attesissimo Fable.

Con l'acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Onoma - tramite un accordo da 300 milioni di dollari - l'Embracer Group ha ottenuto il controllo di alcuni dei più grandi franchise del mondo videoludico. Oltre al già menzionato Deus Ex ci sono anche Tomb Raider e Thief tra le IP che, con ogni probabilità, verranno rilanciate prossimamente dal produttore europeo.