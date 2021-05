Destiny 2, la Stagione del Tecnosimbionte: le novità e il ritorno della Volta di Vetro

Tra pochi giorni i giocatori di Destiny 2 saluteranno la Stagione degli Eletti per accogliere la nuova season competitiva del popolare sparatutto Bungie. La prossima sarà quella del Tecnosimbionte (Season of the Splicer), stagione che introdurrà una nuova storia, un arsenale nuovo di zecca (o quasi) e altre sfide disseminate nel sistema solare. I veterani di Destiny assisteranno inoltre al ritorno della Volta di Vetro, storico raid introdotto nel primo capitolo della serie.

Una notte infinita: il ritorno di Mithrax, nuova arma da stasi

Dopo aver affrontato l'esercito Cabal guidato dall'Imperatrice Caiatl, nella Stagione del Tecnosimbionte saranno nuovamente i Vex i nemici di turno, che "minacciano la sicurezza degli abitanti dell'Ultima Città, facendo piombare questo rifugio dell'umanità in una notte infinita".

In questo contesto entra in gioco una vecchia conoscenza dei giocatori di Destiny 2: è Mithrax, Kell del Casato della Luce, capitano caduto che avevano assistito i Guardiani durante l'impresa esotica Ora Zero. Mithrax tornerà in veste di protagonista della prossima stagione per aiutare l'Avanguardia a insediarsi nella rete Vex per "distruggere la simulazione e riportare la luce del giorno".

Bungie coglie l'occasione per introdurre un'attività con matchmaking a sei giocatori, Violazione, e la nuova missione settimanale di punta Cancellazione. Dalle attività PvE sarà possibile ottenere una delle 30 armi leggendarie della Stagione del Tecnosimbionte, tra nuove bocche da fuoco e "vecchie glorie" provenienti dalle precedenti stagioni di Destiny 2. La nuova Esotica sarà invece Criostesia 77K, arma da supporto da stasi - la seconda dopo Stretta della Salvezza - ottenibile tramite il Pass stagionale, che includerà a sua volta diverse ricompense e bonus PE.

Non mancheranno nuovi decori universali con cui personalizzare il vostro Guardiano, ma vi ricordiamo che la Stagione del Tecnosimbionte introdurrà una novità molto attesa dalla community di Destiny, ovvero il famigerato sistema di Sintesi di armatura che consentirà ai giocatori di trasformare un qualsiasi pezzo di armatura in un nuovo decoro universale.

Per quanto riguarda la Volta di Vetro, l'incursione sarà disponibile per tutti i giocatori di Destiny 2 - anche per chi non acquisterà il Pass stagionale - a partire dal 22 maggio.

La Stagione del Tecnosimbionte sarà inaugurata il prossimo martedì, 11 maggio, e si concluderà il 24 agosto. Vi ricordiamo che Destiny 2 è attualmente disponibile gratuitamente su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia