Destiny 2: la Stagione degli Arrivi e Oltre la Luce, svelate le novità fino al 2022

In occasione dell'ultimo evento trasmesso da Bungie, la casa di Bellevue ha svelato la nuova roadmap di Destiny 2, gioco-servizio che dal 2017 accompagna milioni di Guardiani in giro per il sistema solare; gioco che, tuttavia, ha anche la forte necessità di proporre delle novità sostanziali.

Già disponibile, la Stagione degli Arrivi è il prossimo step di Destiny 2, ma i veri cambiamenti arriveranno solo a settembre, con l'inaugurazione dell'Anno 4. Bungie non si è limitata a svelare le novità in arrivo entro la fine del 2020, ma ci ha anche parlato del futuro del franchise e dei piani previsti per i prossimi due anni.

Destiny 2: Stagione degli Arrivi è ora disponibile

Partendo con ordine, la prima novità che è stata già accolta dai giocatori di Destiny 2 coincide con la nuova season di Anno 3. Parliamo della Stagione degli Arrivi, l'undicesima che allieta gli utenti del gioco con una serie di nuovi contenuti sbloccabili e un'inedita questline che ci introduce ai più rilevanti eventi in programma per l'Anno 4.

Ancora una volta i Guardiani dovranno indagare circa la presenza dell'Oscurità nel sistema solare, questa volta partendo da Io, dove sarebbero stati localizzati alcuni messaggi che preannunciano l'arrivo del misterioso nemico. Anche per questa stagione sono previsti nuovi eventi pubblici e una discreta gamma di armi e armature, alcune delle quali riservate per il Pass Battaglia - disponibile, come sempre, sia in formato gratuito che in quello a pagamento.

La novità più importante riguarda sicuramente la nuova Segreta, il 'dungeon' che proporrà ai giocatori più navigati di Destiny 2 una sfida che metterà a dura prova le loro capacità.

In questo caso, la missione offerta dalla Stagione degli Arrivi risponde al nome di Profezia e si focalizzerà sulle enigmatiche figure dei Nove. La ricompensa? Un invitante set di armatura proveniente dalla fonderia DAITO.

Destiny 2: Oltre la Luce, Bungie si prepara alla next-gen

Prima di poter dare il benvenuto alla nuova stagione di Anno 3, la livestream della scorsa giornata era stata inaugurata con un reveal decisamente più ghiotto, quello del quarto anno di Destiny 2. Un entusiasta Luke Smith, Director del gioco, ha dunque svelato Oltre la Luce, il nome del prossimo major update in arrivo a settembre.

Destiny 2: Oltre la Luce (Beyond Light) avvierà la prossima, decisiva fase della narrazione del gioco, come lascia intuire il trailer CGI mostrato ieri sera. Su Europa, quarto satellite naturale di Giove, il Ramingo e Eris Morn incontrano l'Ignota, personaggio che i fan della serie non vedevano da circa quattro anni - dal primo capitolo, in parole povere - e che, sembra, giocherà un ruolo fondamentale nella 'nuova' storia dello sparatutto.

A tal proposito, con l'arrivo di una nuova minaccia ci sarà anche l'introduzione di nuovi poteri per i nostri Guardiani. Sarà finalmente possibile "imbracciare l'oscurità" attraverso l'elemento Stasi, che affiancherà le già esistenti sottoclassi da Vuoto, Arco e Solare per consentirci di manipolare il tempo e, dunque, di accedere a un ulteriore set di abilità da impiegare in battaglia.

Tra le altre novità previste da Oltre la Luce troviamo anche una nuova Incursione, tale Cripta di Pietrafonda, che porterà i Guardiani a esplorare un'ambientazione del tutto inedita e a scoprire qualcosa in più circa le origini della razza Exo. Durante Anno 4, tuttavia, sarà una nuova generazione di Caduti a compromettere il delicato equilibrio della Luce: parliamo del clan guidato da Eramis, Kell caduta - perdonate il gioco di parole - sotto l'influenza dell'Oscurità stessa

Luke Smith ci ha inoltre parlato del cosiddetto Vault, sistema che consentirà a Bungie di rimuovere progressivamente i contenuti più 'vecchi' del gioco al fine reintrodurre, in maniera ciclica, alcune storiche missioni provenienti anche dal primo capitolo di Destiny. Durante queste missioni, ad esempio, sarà possibile accedere ai primi raid realizzati da Bungie, come la Volta di Vetro.

Cosa più importante, Destiny 2: Beyond Light porterà il popolare titolo di Bungie sulle console di nuova generazione. Gli sviluppatori concederanno ai giocatori la possibilità di trasferire su PS5 e Xbox Series X i contenuti attualmente presenti su PS4 e Xbox One, semplificando il passaggio degli utenti alla next-gen.

Destiny 2: La Regina dei Sussurri e Eclissi

Sì, Bungie si è scomposta anche in merito all'Anno 5 e 6 di Destiny 2. Escludiamo dunque l'eventuale arrivo di un terzo capitolo, almeno prima del 2022, e ci prepariamo invece ad accogliere due ulteriori major update che promettono di sconvolgere il comparto narrativo del titolo sci-fi.

La Regina dei Sussurri (The Witch Queen) e Eclissi (Lightfall) sono rispettivamente i sottotitoli del major update del 2021 e del 2022. Il primo inaugurerà il quinto anno del gioco introducendo un nuovo grande villain che, con ogni probabilità, coinciderà con la temibile Savathûn. Il secondo update, che accoglieremo tra più di due anni, racconterà lo scontro finale tra Luce e Oscurità.

Tirando le somme, le novità preparate da Bungie sembrano piuttosto ricche e decisamente ambiziose, almeno per il futuro. Vedremo in che modo gli sviluppatori supporteranno la sua creatura nei mesi a venire, preparandoci al prossimo grande step di un titolo che ha visto alti e bassi, ma che può ancora vantare una delle community più fedeli dell'attuale scenario videoludico.